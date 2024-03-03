亲姐结婚～银赫牵著她的手步入婚礼现场！Super Junior成员都出席：利特边主持边泛泪、圭贤、D＆E唱祝歌

2日，Super Junior 银赫亲姐姐李素拉完成人生大事，他代替去世的父亲，牵著姐姐的手步入婚礼现场。

虽然 Super Junior 成员们常自嘲是「橱窗组合」，但其实他们感情相当深厚，不只成员们，家人与家人之间的关系也非常好。当天婚礼 Super Junior 成员（神童缺席）、东方神起都出席，由队长利特担任司仪。利特在银赫牵著姐姐的手入场时要大家给予热烈的掌声，并说道：「曾经年幼的我的弟弟，现在能牵起姐姐的手了，李赫宰Xi现在不是你本人的婚礼，希望克制一下。（新娘）要放开弟弟的手，以一位妻子的身份全新出发。」利特还讲到泛泪 ㅠㅠㅠㅠ

祝歌则由忙内圭贤演唱祝歌〈不华丽的告白〉（《机智的医生生活》OST），当然还有 D＆E（东海＆银赫）在婚礼上必唱的「送子神曲」〈Oppa, Oppa〉。

而李素拉当天也在 IG 公开婚纱照，他和银赫感情非常好，还曾和父母一起出演银赫参与的《做家务的男人们2》。去年她还和银赫、圭贤、圭贤姐姐一起出演《走向疯狂》，虽然过程中有不少状况（笑），但依旧受到许多 E.L.F 的喜爱，姐姐一定要幸福啊 QQ

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