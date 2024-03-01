少女时代Sunny喊金城武初恋，孝渊乱凑：「始源欧巴？」Sunny无情打枪XD

少女时代孝渊与Sunny近期展开了露营综艺《NO WAY HOME》，首集就有搞笑的聊天内容。

两人好不容易搭完帐篷，望著海洋躺著休息，孝渊突然丢了个话题「初恋在几岁？」Sunny很淡定的回应：「不过很尴尬的是，我不知道什么是初恋，每次恋爱都在想这是初恋吗。」后来突然想到自己小时候偶像是金城武，「要让我再那样去喜欢一个人，真的没办法」。



▼金城武



孝渊听了竟无厘头的说：「是始源欧巴啊！」Sunny又很淡定否认「完全不一样」，结果孝渊继续说：「原来你喜欢始源欧巴！因为直接说出来有点害羞，才假借形象相似的金城武来表示？」Sunny毫不留情的说：「不好意思，始源欧巴……真的不是我的菜。」随后补充自己和始源很熟，麻烦制作组帮她剪掉XD



▼Super Junior 始源



然而，孝渊下一句直接惹怒Sunny，她说：「你既然提了大演员金城武老师，我也无话可说。」Sunny大喊：「什么老师！他是欧巴！对我来说是欧巴！」



两人后续还聊到队友Tiffany，孝渊说自己中学（国中）时期和Tiffany玩起类似心脏病的游戏，她打了Tiffany，Tiffany气哭回家XD。



两人想到了Tiffany便说要邀请她来，后续嘉宾确实有队友Tiffany还有徐玄，以及WINNER金秦禹与李升勋、AOA草娥 、EXID慧潾……等等，有兴趣的观众可锁定每周四於韩国JTBC播出的节目，或隔日於台湾friDay影音、iQIYI收看。（以上内容约在第一集25:44左右）



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