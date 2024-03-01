【韩网热帖】追星粉们对於艺人恋情的抨击

女团aespa成员Karina和男演员李在旭热恋的消息占据著这几天的韩网热搜，吸引了广大粉丝、网友的围观和热议。

对於爱豆（偶像成员）的感情，不少民众们都抱著好奇的态度，有支持也有反对的，日前theqoo上出现了一则名为「追星粉们对於爱豆恋情的抨击」的文章，内容引发了广大网友、追星粉们的讨论。

原PO表示：很多人都误会了，我们并不是让爱豆们不谈恋爱，只是你们恋爱了我们会脱粉罢了，这种「类似恋爱」的感情总是被骂是神经病。 一开始TWICE对待ONCE就是这种情感，好想ONCE啊，好爱ONCE啊。 这里我们用自己的名字替换掉ONCE，来享受这种假想恋爱的感觉。 这类人就会疯狂花钱，而经纪公司也需要赚钱，所以才禁止爱豆恋爱，管理旗下的爱豆们。

爱豆们不仅是唱歌，还要销售周边、举行粉丝会和粉丝握手，这些都是利用「类似恋爱」来赚钱的手段。 也有少部份人会说「就让他们谈吧」，可以谈啊，只要不被发现就好了。 艺人也是人，也会拉屎抠鼻子、打嗝、放屁，难道我们不知道吗？只要别在粉丝面前这么做，打碎粉丝的幻想就好。 要想维持住这种幻想，继续赚钱，那么经纪公司就得好好教育他们，爱豆们也要好好维持自己的人设。 当然不做也没关系，只不过就是粉丝会减少而已。

韩国网友评论：

1. 安安静静地谈，并且更加忠实於本职工作就好，但是太多人总是大张旗鼓地表现出「我正在谈恋爱」的样子，不管是我的本命，还是对方，反正总会有一人是这样，哪怕没有私生粉爆料，大家也能察觉出来，尤其是再不好好对待工作，更想脱粉了

2. 即使没有「类似恋爱」的情感，看到本命恋爱也会让人心灰意冷，因为我觉得他的事业心对不起我对他的应援

3. 几十个团队一起活动，为什么有些团的创收就那么高呢，肯定是有理由的。 其中就包括类似恋爱和立人设，有人愿意花上百万去签售会。 虽然有人觉得陷入类似恋爱的粉丝很奇怪，但是这的确是爱豆圈一直以来培养爱豆的方式啊，他们不是更奇怪？爱豆本人也是「同犯」，知道这个逻辑之后我就就不追星了

4. 看到D社的照片和他（她）发在bubble里的照片穿著一样的衣服，突然有种恍惚的感觉，所以才讨厌啊

5. 很对，但没办法啊，这就是人，道理都懂但是做不到，还是会继续追下去

6. 比起类似恋爱，我更像是「育儿」的心情，但是光是粉丝一头热，他本人并不这样的话，我会立马脱粉

7. 爱豆和粉丝是一起为了事业而奔赴的团体，他本人却想怎么做就怎么做，那我算什么呢？

8. 每次看到有绯闻的爱豆时，我都会不自觉地想起他的另一半

9. 也有人事业、爱情兼顾得很好啊，我对谈恋爱无所谓，反倒是他们承认之后会被贴上「某某的恋人」这种标签，以及外部的嘲笑等，最让人受不了，但我也不会脱粉，不过也希望他们不要承认，别让我看到「谁谁谁的恋人」这种字眼就好

10. 爱豆市场真的充满了矛盾，平时提到艺人都说他们也是人，但是一谈恋爱他们就沦为了「商品」

11. 对，我会不想再为他们花钱

12. 宽恕他们的都是非粉，伤心都留给了粉丝

13. 虽然我没有类似恋爱的情感，但是确实会让我心灰意冷，不过爱豆谈恋爱是自由，粉丝脱粉也是自由

14. 我其实并不讨厌他们谈恋爱，只是我内心的世界观崩塌了，突然把我拉回现实世界，很讨厌这种感觉

15. 如果能痛快脱粉的话，一开始就不会那么容易地入坑了

16. 至少新人时别爆恋情啊，我为了让大家知道他，那么认真地在论坛里留言、研究官方帐号，就是希望他能更红一点，但这个时候他却在谈恋爱????感到了背叛！！等红了之后，自己知道如何隐藏了再谈也不迟啊

17. 不管谈不谈，只要不在SNS上秀恩爱就好，我喜欢GD那种不管有没有被拍到，一直否认到底地态度

18. 虽然我没有类似恋爱的情感，但是不可否认的是偶像产业本来就是靠贩卖这种情感起家的，如果否认的话，不就是在否认整个产业吗？

19. 太对了，原来我也以为他们谈恋爱也无所谓，直到我亲身经历过了，才发现真的很难过啊

20. 爱豆都建BUBBLE，光明正大的卖了，怎么还有人以为他们只靠音乐来吸引粉丝呢？

21. 爱豆、演员、艺人产业全都有类似恋爱的情感在，那些说不是的人，只能说你们是精神胜利法

22. 我是讨厌饭圈（会因为恋情）变得吵闹、乱七八糟的，所以才不想爱豆公开恋爱

原文：https://theqoo.net/square/3123334397

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