李英爱获颁第17届亚洲电影大奖「卓越亚洲电影人大奖」

第17届亚洲电影大奖正式宣布，今年「卓越亚洲电影人大奖」 将颁给两位来自不同地区的亚洲演员，他们在各自的演艺事业上皆成就出众，持续挑战各种表演类型，在不同领域中皆拥有独特之处。其中一位获颁这项殊荣的正是入行超过三十年，素有「氧气美女」之称的资深韩国演员李英爱（이영애）。

对於此次获奖，李英爱表示：「获颁这项重要殊荣让我受宠若惊。这次很高兴来港参与这项亚洲影坛盛事，我也希望继续参与不同亚洲地区的作品，与更多亚洲各地电影人交流，同时让外国观众关注韩国电影和文化。」

李英爱於 1993年凭剧集《你家的老公如何》开始其影视生涯，其后演出的剧集《医家兄弟》、《最爱是谁》及《火花》等均脍炙人口。2000年，她与顶级男星李炳宪、宋康昊合演由朴赞郁执导的电影《JSA安全地带》，电影更成为年度韩国本土电影票房冠军。香港导演陈可辛也因看了这部电影，邀请她参与许秦豪执导的《春逝》，促进香港和韩国电影人交流，意义重大。李英爱主演的作品也走出韩国，对推动韩流在世界各地发展起了里程碑式的积极作用，当中2003年剧集《大长今》在世界90多个国家及地区播映，让世界观众认识韩国历史。她更在2015年撰写《李英爱的晚餐：从韩国饮食文化发现的美丽故事》一书，从饮食中介绍韩国生活文化。

《JSA安全地带》为李英爱的电影事业注入强心针，而朴赞郁导演对李英爱的表现更是印象深刻，2005年特别她度身订造《亲切的金子》。片中李英爱一改以往戏路，饰演为复仇而不惜一切的金子，颠覆从影以来高贵大方的气质美女形象，成功演绎复仇背后复杂微妙的心理变化，为她赢得第26届青龙奖影后殊荣，而电影也同时获颁最佳影片奖项。李英爱多年来不断钻研演技，更修读了中央大学戏剧电影学硕士课程。2019年，她继《亲切的金子》后，在电影《复仇母亲》中饰演誓要寻回失踪儿子的坚强母亲，在悲伤中散发希望，引领公众反思拐卖儿童的社会问题，而李英爱也凭电影夺得第25届春史电影奖最佳女演员奖项。近期她在剧集《大指挥家：弦上的真相》饰演作风果敢，背后埋藏黑暗秘密的指挥家，再次挑战从未演过的角色。

李英爱已确认来港出席在3月10日於西九文化区戏曲中心举行的第17届亚洲电影大奖颁奖典礼，亲自接受奖项。釜山国际电影节主席朴光守先生表示：「李英爱小姐无疑是最受影迷爱戴的韩国女演员之一。能见证她的卓越才华获得亚洲电影大奖的肯定，我们感到非常自豪。」

第17届亚洲电影大奖 — 李英爱独家访谈：

可否分享一下得奖感受？

当我知道获颁「卓越亚洲电影人大奖」时，感到十分高兴和荣幸。在这段时间原来仍有很多人记得我，令我十分感恩。

你主演的作品不但在韩国备受欢迎，更受外国观众喜爱，可否谈谈这方面的心得？

我主演的《亲切的金子》在韩国和外国都有很多人谈论，很受观众支持和喜爱。与其说是某个特定角色特别能让外国观众明白和理解，不如说原来我演的电影也可克服文化差异，我相信外国观众也会感受到我在作品中流露的热情。我在作品中付出的努力，也会让观众产生共鸣。

《亲切的金子》可说是你在影坛的代表作，可否谈谈这部电影对你演艺生涯的影响？

《亲切的金子》是我在《大长今》大受欢迎后接拍的作品，所以我没想过《亲切的金子》会和《大长今》一样大获好评。《亲切的金子》在国际电影节中得到不错的评价，我和朴赞郁导演合作，效果也很理想。那时我在想，描述一个女性复仇的过程，这样的故事能让世界各地观众喜爱，引发他们的兴趣吗？最终这部电影让我挑战自己，增强了我的信心，所以《亲切的金子》可说是我演艺生涯的转捩点。

很多亚洲不同地区导演都想和你合作，将来会有这机会吗？

我曾和亚洲导演合作，在电影节中我也和很多很出色的亚洲导演们碰面，我也希望藉著参与第17届亚洲电影大奖颁奖典礼，探索和亚洲导演们合作的机会。

你怎样看你演绎的女性角色和形象？

在我个人IG上留言的大多是女性粉丝，现时很多电视剧和电影中的女性形象和以前相比都更有挑战性且更多元化。从不同方面来看，角色设定都比以前更广阔，观众也可从中看到亚洲女性的多样性。我认为电影正是提供了这个渠道，让我也逐步由开头较平面的角色，渐渐变得更具多样性，角色的色彩也更丰富。那些女性角色为我带来积极和鼓舞的作用。我也希望自己能更多面向展示女性的面貌。

你对希望闯出名堂的演员们有什么提议？可否分享一下心得？

我觉得自己现在仍在学习中，如果真的要给大家意见，我会说只要坚持不懈，最终就能建立自己的风格和特色，并由此产生专属你的深度。即时开始时可能表现较弱，但假以时日就会变得扎实。只要对自己的立志毫不动摇，就能打好基础。在这次精彩的电影盛事中，我希望将来能和不同的亚洲演员及导演合作，一起拍摄作品。

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