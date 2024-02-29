要摆脱底层人生，唯有寄生上流！《篡位》李宰旭为逃离家暴父与财阀私生子李浚荣联手，却爱上同一女子（EP.1 – 2）

[有雷]最近恋爱话题不断的李宰旭，主演的新作品《篡位》也在Disney+平台独家公开！短短两集说明了李宰旭与李浚荣的相识与结盟，却出现了也想谷底翻身的美女洪秀珠，两人却同时爱上了她，是否同盟兄弟感情生变？战线将拉到5年后！

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韩太悟（李宰旭饰）与母亲为逃离家暴在牢狱中的父亲，辗转来到外地，绝顶聪明的他是全国金字塔前0.1％的菁英高中生，转学来到新的学校，与当地富家子恶霸强仁夏（李浚荣饰）同班，第一天两人就在餐厅大打出手，不过韩太悟提出了结盟的想法，他贡献自己的聪明，帮助不被家中承认的私生子仁夏，可望重回强五家族占有一席之地。



两人因此成为好友而顺利上了大学，太悟依旧表现优异，连他所分析的报告都让教授提出收购的想法，有了仁夏的帮忙他暂时衣食无缺，不过依旧住在小小的顶楼屋。太悟暗中观察著仁夏家中强五财团的动态，所提出的商业分析建议也被教授提案给集团。仁夏有两个哥哥等著继承，太悟也预测到仁夏会被逼著签下放弃继承的切结书，他要仁夏反其道而行，顺著继母的意思但同时也会激怒会长，替仁夏制造机会进入到强五集团之中。太悟的策略相当精准，仁夏对此深信不疑。



太悟有位美女邻居，更是同系同学罗慧元（洪秀珠饰），她主动靠近太悟，并且表示自己与太悟的心态非常相似。原来慧元有个欠债的母亲常常上门找麻烦，甚至也不时遇到黑道来向她讨债。慧元看出了太悟摆脱底层人生的方法就是抓住仁夏，她希望太悟帮忙她。太悟却明确回绝，但同时也表示「不帮忙但也不会妨碍慧元的计画」。好友仁夏却被慧元的美貌所吸引，却很在意好友太悟竟然没说慧元是他的邻居。



慧元因母亲欠债被恶霸到校园中寻仇，惊险瞬间太悟出手相救，并希望慧元暂时离开家中到其他地方避风头，慧元却拒绝了，认为自己可以处理这样的状况。仁夏听闻事件也在校园中狂奔寻找慧元，甚至主动送上温暖的抱抱，慧元想抓住这个机会，於是答应了仁夏先到他家躲避。太悟在慧元离开前表达挽留，但慧元却认为没抓住这个机会可能会后悔。虽然慧元与太悟心中都数度动摇，最终太悟仍选择了仁夏。



五年后，仁夏与太悟都顺利在强五集团工作，他们的战争，现在才正要开始！慧元目前又有什么样的发展呢？



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