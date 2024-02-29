《泪之女王》最新海报，金秀贤&金智媛充满「泪水和距离」的婚姻生活！为何两人婚后不爱了呢？

看来这对财阀夫妻金秀贤和金智媛的婚姻并不是很顺利．．．。

tvN 全新浪漫喜剧《泪之女王》公开了两张官方双人海报，金秀贤与金智媛的互动，引发了观众们对这段婚姻关系的质疑~。

剧情讲述Queens集团的财阀三世兼百货公司社长－洪海仁（金智媛 饰）和龙头里里长长子兼超市王子－白贤宇（金秀贤 饰），这对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。



首先，在两人特写脸部的海报中，金秀贤笑容亲切友善，与他相反的金智媛，则是露在眼角中流下了钻石眼泪，海报文字：「因为爱而结婚，但为何婚后就不爱了呢？」他们复杂的内心究竟藏著什么心事？



另一张海报「我以为这是世纪婚礼…」在闹得沸沸扬扬的世纪婚姻后，金智媛保持著女王风范、态度略显骄傲冷漠，而金秀贤则整个人僵在沙发边上，表情十分紧张，两人充满著距离感，形成了鲜明的对比。



他们带著永恒爱情的承诺结婚，但随著时间的推移，两人的心变得像沙发两端一样遥远，究竟他们的关系能否再次变得亲密呢？

▼《泪之女王》中字正式前导预告，预计在3月9日首播，Netflix 同步上线：



金智媛视角预告



金秀贤视角预告



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