出道28年首次特别出演！宋慧乔飞杜拜拍摄金银淑编剧新剧《都会实现吗》，会和金宇彬＆秀智同框吗？

今日（23日）据韩媒 StarNews 报导，独家采访结果显示，宋慧乔将特别出演金银淑编剧新剧《都会实现吗》。

据悉，宋慧乔爲了完成相关日程，最近前往杜拜，最大限度地避开当地人的视线，秘密完成拍摄。对此，宋慧乔的经纪公司UAA则谨慎回应无法确认。



据报导，一般的特别出演都是以零片酬进行的，所以大部分是在不需要太多移动时间的国内拍摄，但是宋慧乔还是飞了10个小时到杜拜进行拍摄，遵守与金银淑编剧的义气。这也是她出道28年来首次特别出演电视剧。



而《都会实现吗》是金宇彬、秀智继《任意依恋》时隔7年再次搭档合作，讲述掌握对方生死权的感情过剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因为不知道是幸运还是惩罚的三个愿望而展开的浪漫喜剧。预计到今年下半年爲止结束所有拍摄后，将在2025年播出。



另外，宋慧乔选择电影《黑修女们》作爲下一部作品，影片讲述人们为了拯救一个被强大的恶鬼附身的少年。 这是2015年上映、开啓韩国神秘电影新篇章、吸引544万观众的《黑祭司们》的第二个故事。 宋慧乔在剧中饰演以顽强的意志和无所顾忌的行动拯救少年的「尤妮娅修女」。



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