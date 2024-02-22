首次担任男主《绝佳的解决士》珍惜与李智雅谈情！姜其永专业形象入血，被观众「误认律师」

本季必煲韩剧、由李智雅和姜其永主演的Viu Original原创律政剧集《绝佳的解决士》正於「黄Viu煲剧平台」热播。首次担任男主角的姜其永笑言自己的律师造型入型入格，试过被观众误当为真律师，搞到哭笑不得。

《绝佳的解决士》上周讲到韩国顶尖律师金莎拉（李智雅 饰）遭到财阀丈夫卢律成（吴珉锡 饰）和奶奶陷害入狱，为了向夫家复仇，莎拉接受孙蔷薇（金善映 饰）的委托加入离婚解决企业「Solution」，为陷入婚姻危机的委托人提供解决方案，惩罚不忠配偶；另一边，莎拉的前男友、前资优检察官董基俊（姜其永 饰）也受蔷薇之邀担任「Solution」的顾问律师；此时，莎拉前夫的现任妻子上门求助，原来她被律成以黑历史要胁，要求她为卢家上演政治骚⋯⋯



再度饰演律师

「最强绿叶」姜其永入行十二年演绎过无数角色，今年终於在《绝佳的解决士》初尝主角滋味，对此他坦言非常珍惜：「我很重视这个剧本，因为我有幸成为男一，这也是我第一次扮演男主角，甚至是和李智雅前辈上演浪漫戏码。」谈到再度饰演律师，他认为两个角色虽有著相似的使命感，但是董基俊更接近解决师；不过当问到基俊是否拯救离婚人士的英雄时，他却笑著否认：「事实上，我认为他只是试图帮助他所爱的女人，因为她遇到麻烦。」尽显角色的浪漫情怀！



演尽专业人士

姜其永向来身型纤细，穿起西装甚有专业人士的影子，原来他也曾经因为过度入型入格而被观众误认是律师：「我演过很多穿西装的角色，例如执行长、前检察官和律师，但是我不是那种在学校努力学习的人！有时人们会问：『你不是律师吗？』我通常会答：『我不是律师，我是演员。』我很感激他们认为我很聪明。」



Viu Original原创律政复仇韩剧《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上在「黄Viu」播出，香港观众亦可一并收看《我的Happy End》、《夜晚开的花》和《爱情少一啪》，尽览当季人气韩剧。



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