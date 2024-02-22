黄正音复合3年又离婚！IG反常PO老公小孩多张正面照，疑晒出轨证据：「见过400人」

演员黄正音昨日一反常态在IG狂PO老公照片，还写下很多意味深长的留言，让粉丝担心不已。今日所属社表示黄正音IG并未被骇，她正在进行第二次离婚诉讼。

黄正音与高尔夫选手出身企业家李英敦结婚8年，平时约一周更新一次IG的她，昨日突然连PO五张老公正面照，连小孩照片都曝光，令网友担心帐号被骇。



黄正音PO出的照片均为从另一支手机翻拍，并为每张照片写下意味深长的文字：「非常温柔的老公，好美。 老公和我结婚后过得非常忙碌且有趣^^这段时间太忙了，现在放松地享受吧」、「我老公像蜡笔小新的时期，好可爱哟，正在进行回忆之旅」、「我老公李英敦82年生，收到巧克力很开心」。

有人留言惊呼李英敦原来长这样，黄正音的回复依旧话里有话：「见过一次也记不住的长相」、「回想起来，应该见过400人吧」。 疑似李英敦熟人的网友留言称李英敦目前断联、「被抓包很多」，结合翻拍照片和「400人」线索，令不少网友猜测李英敦婚内出轨。



今日黄正音所属社表示IG并未被骇、内容均为演员本人上传，并透露黄正音正在打离婚官司：「黄正音经过深思熟虑，认为婚姻难以继续维持。具体原因属於私生活，不便透露。 」

据二人熟人透露，黄正音认为归责事由在於李英敦，不久前已向法院提出离婚。



此外，黄正音和李英敦经熟人介绍发展为恋人，2015年承认恋情，2016年2月举办婚礼，2017年8月生下第一个儿子。 2020年9月黄正音提出离婚调解申请，未公开事由。 2021年7月，黄正音表示在调解过程中理解了彼此的立场、克服危机决定复合，8个月后（2022年3月）生下第二个儿子。





去年10月黄正音做客《我家的熊孩子》还曾分享复婚心境，透露她初见李英敦觉得他「从头到脚都帅气」，婚后彷佛失去恋爱滤镜、觉得老公「没有让人心动的瞬间」、「人生最后悔就是结婚」。 然而离婚调解期间转变想法，称「欧巴非常留意我从前很讨厌的行动，我心里也还有旧情」。 不料时隔3年再次选择分道扬镳，为8年婚姻画上句点。



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