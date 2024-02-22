《和我老公结婚吧》导演亲曝选择BoA担任新反派的理由！韩网友批「是看上她的名气吧、吴宥拉人设太差」

热播剧《和我老公结婚吧》在日前终映，而申儒潭编剧和朴元国导演也分享企划过程、幕后和选角故事。

由於《和我老公结婚吧》是改编自同名网路小说，被问到将哪一部分作爲电视剧的重点进行拍摄？朴元国导演表示：「重生第一次人生中错过的瞬间，姜智媛（朴敏英 饰）每时每刻都竭尽全力，遇到好朋友得到帮助，进行新的挑战，鼓起勇气，这是电视剧中一定要表现出来的主要亮点。」导演还提到不能只让反派看起来讨厌，他们虽然会引起观众们的愤怒，但有些瞬间看起来搞笑或可爱，这样观众才不会离开，所以根据这个方向选了李伊庚和金重熙。



申儒潭编剧则提到从企划阶段开始就很不容易，要「专注於趣味性来引导故事发展」或「根据电视剧现实修改」让他非常苦恼。他说：「最终是考虑到现实而确定了方向，但是否正确，至今还在反省中。」



前半部分由李伊庚、宋昰昀担任反派，后半部分由 BoA 加入，改变了气氛，选择 BoA 的理由是？朴元国导演表示：「吴宥拉首次登场的戏份中，想寻找存在感、魅力十足的演员，想让观众们产生『不是，那个演员爲什么从那里出来！』 的反应。我认为 BoA 既能散发无限魅力，又能压制周围的所有人，是吴宥拉适当人选。」



不过....导演的这番言论，也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「虽然很喜欢歌手 BoA，但是作爲演员应该没有那种存在感吧」、「不管是谁来演那个角色，都会很难消化」、「拜托请用演技好的演员吧，投入感下降」、「BoA 不是歌手嘛...在舞台上才会有那种冲击力」、「不是外貌问题，演技太奇怪了，角色也不怎么样」、「结果说出来就是选角失误了」、「先不说演戏了， BoA 说台词都听不懂」、「原来想用 BoA 的名字啊」、「但是比起 BoA 的演技，自从吴宥拉出来后变得非常无趣」、「确实有存在感 消极地」等等。



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