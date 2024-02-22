【韩网热帖】《和我老公结婚吧》朴敏英：BoA中途加入真的很难，不要太过苛责她

热播剧《和我老公结婚吧》正式落幕，主演阵容接受了杀青采访。

女主角「姜智媛」的扮演者朴敏英在采访中提到了男主角刘志赫（罗人友 饰）前未婚妻吴宥拉（BoA 饰）的登场。 剧中，吴宥拉的突然亮相被不少观众诟病「打乱了剧情节奏」，采访中记者也提到了相关问题，对此朴敏英表示：「我并不是说要责备或站在任何一方。 就我个人而言，我认为中途加入对任何人来说都很困难。 即使对资深演员来说，中途加入也很艰难，更不用说加入一个人气剧了。 突然有一个角色闯入已经建立好的层层叠叠的剧情中，我认为这真的很难。 她扮演了一个非常困难和艰巨的角色，我希望观众们不要光看演技，希望大家以更好的态度看待她。 因为我和BoA同龄，一眼就能看出我们彼此都很努力。 在拍摄现场，我们都尽了最大的努力，如果这是她能做到的最大的极限，希望大家不要对她太苛刻。 而且幸运的是，我们的剧里有很多迷人的反派角色，BoA的加入可能会增加一些挫折感，但我认为这也可以为剧情增添更多的张力。 希望大家能够给予支持。」



对於朴敏英的评价，网友们纷纷表示：

1. 其实我觉得BoA演技还行，太多人拉踩她了

2. 我只想说朴敏英太会说话了，这种问题都能回答得滴水不漏

3. 我是BoA的老粉，希望她别再演戏了，好好准备歌曲回归吧，希望她发布情歌

4. 是BoA没选好角色，她的演技也没差到让人忍受不了的地步啊

5. BoA的角色是原作里有的吗？比起演技，我是觉得这个角色没必要出现

6. 我从BoA出场开始就弃剧了，太无聊了

7. 明知道中途进组很难，为什么不找演技好的来演呢？选错演员了

8. 我觉得BoA还不错啊，但从她登场开始所有的恶评都冲向了她

9. 我也是中途弃剧的，并不是因为BoA，而是反派结婚之后剧情就开始变无聊了

10. 虽然BoA的口音有时候让人出戏，但是不至於被骂那么惨，演技也没有很烂啊，黑粉们太过分了

11. 记者的问题太刁钻了，幸好朴敏英回答得很好

12. 你们这群人居然担心BoA？

13. 老实说一开始确实蛮好看的，BoA出来之后也确实让人觉得无趣，整个剧情都变得很奇怪

14. 你还是担心你自己好了，BoA只是因为演技被骂，你就不一样了......

15. 网友骂的不只是演技，还攻击（BoA）的外貌，黑了她很多

16. 我真的觉得BoA的演技并没有很差，却被骂这么惨，好可惜

17. 感觉大家把对剧情不满的气全都撒在了BoA的身上

18. BoA确实演技不好啊，是整部剧的大窟窿

19. BoA求你别再演戏了

20. 我倒是觉得BoA演技还行，吴宥拉的角色设定有点奇怪罢了，她这种阶层的人怎么会和朴敏焕这种人上床呢

原文：https://theqoo.net/square/3114514375

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