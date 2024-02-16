《夜晚开的花》荣登MBC史上收视季军！40岁李荷妮拳拳到肉，打出事业高峰！

「喜剧女王」再创不灭神话！由李荷妮和李钟元主演的古装喜剧《夜晚开的花》收视屡创佳绩，除了稳夺同时段剧集收视第一，该剧第七集收视13.1%，成为MBC金土剧史上最高收视季军，有望挑战神作《衣袖红镶边》的冠军宝座！

丈夫追爱假死

古装剧《夜晚开的花》讲述赵与花（李荷妮 饰）被迫下嫁左议政石志晟（金相中 饰）的儿子石楟（吴义植 饰），出嫁当天夫婿却传出死讯，使她顿成寡妇，从此与花化身双面英雌——白天是个足不出户的名门儿媳，晚上顿变黑夜英雌锄强扶弱，她也因此与年轻有为的禁卫营从事官朴秀浩（李钟元 饰）堕入爱河；然而消失15年的石楟突然化名「周耀燮」现身明道阁，原来当年他为了与英国女子成亲而离家出走；此时与花和秀浩也开始怀疑左议政跟与花兄长失踪、以及秀浩家人之死有关⋯⋯



韩网观众热捧

《夜晚开的花》在韩网收获了不少正评，网民普遍认为剧中角色个性鲜明、戏味十足，而李荷妮的努力和付出也被观众看在眼里！早前她曾透露为了演活赵与花而备战长达半年，近日她在个人 YouTube 频道公开了剧集开拍前的幕后花絮，只见她花了不少时间学习书法，还不停接受剑术和武打训练，累得面容扭曲，她也搞笑自嘲年纪大：「20多岁女性特技人员的力量太厉害了，你看看她们⋯⋯我快死了，希望能拍出好结果。」



如今《夜晚开的花》开出红盘，李荷妮的事业亦再创高峰，近日她挥低一众韩流女星，打入「2024年最值得期待的女演员」排行榜，可见她的努力绝无白费。



古装喜剧《夜晚开的花》将於本周五、六播出结局篇，香港观众亦可一并收看Viu Original原创律政韩剧《绝佳的解决士》、《我的Happy End》和《爱情少一啪》，免费紧贴今季话题韩剧的最新进度。

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