朴敏英＆罗人友《和我老公结婚吧》反响越来越不好？韩网友：「吴宥拉戏份太多了、是不是换了编剧」

由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公结婚吧》是改编自同名网路小说，之后连载成网路漫画。

因节奏快速、爽快的复仇剧情，在播出后受到许多观众的喜爱，收视更从一开始的 5.2％ 一路飙至双位数。但...在最近几集播出中，评价似乎越来越不好，更有韩网友发文指出「很多人都说按照原作写就不会出错，结果改编得乱七八糟的」。



这让不少观众有所共鸣，纷纷留言表示：「刚开始改编还不错，但是加入吴宥拉后完全没戏了」、「原来不是只有我这么想的啊...」、「甚至让人怀疑中途是不是换了编剧，气氛变得太不一样了」、「从吴宥拉开始，开始变得无趣」、「要按照网漫走啊，网漫后半部很有意思，我还期待了那个，怎么又让反派登场了呢」、「未婚妻一登场就变得很奇怪，我以爲只会出来一会儿呢」、「《财阀家的小儿子》也是这样，编剧为什么都要自己乱改」，「BoA出场后就不好看了」等等。



在第14集中，姜智媛（朴敏英 饰）爲了把自己的命运交给郑秀敏（宋昰昀 饰）而不是杨代理（孔敏贞 饰），再次诱惑自己抛弃的朴敏焕（李伊庚 饰），结果却惹来祸端。因为被姜智媛戏弄而感到愤怒的朴敏焕，找到独自呆在黑暗办公室的姜智媛，探头那里真的很可怕啊 QQ 朴敏焕还掐了姜智媛的脖子，让她在逐渐模糊的意识中反覆强调自己是否注定要死在朴敏焕手中，让人震惊不已！而《和我老公结婚吧》只剩下2集就要结局，不知道最后会是怎样呢～



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻