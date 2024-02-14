与金裕贞「最有CP感」的男演员：《云画的月光》朴宝剑 VS《与恶魔有约》宋江

如题，你会怎么选？？这可是世纪大难题～～～

拥有「国民妹妹」称号的人气童星金裕贞，出道​20多年拥有许多经典作品，不过要是被问到她和谁最有CP感，最新2024年肯定会提到的作品会是哪一部呢？

去年底她和宋江合作的2023年奇幻韩剧《与恶魔有约》成功在网上引爆热潮，年底SBS演技大奖上两人更获得了广大网友的支持，以高票拿下了最佳情侣的CP奖项，两人从正片甜到花絮再到采访，只要是他俩同框的影片，绝对都是高热度高观看人次随随便便都能破十万或者百万，更有许多CP粉丝希望他俩就这样直接交往吧~。



▼创造出百万流量的 EP.9 亮点剧情，定情KISS、床戏定位在03:57。



▼充满作弊与笑声的ASMR访问：



但是，裕贞妹妹正式当上女一号并让大众看到她成长为小女人的作品，就是与朴宝剑的2016年青春古装剧《云画的月光》，两人又善又正面的形象成为了大家印象最为深刻的最佳CP，王世子与女扮男装的宫中内官之间禁忌之爱，让许多人沉浸其中，难以忘怀的高收视高讨论度之经典韩剧。



▼由Gummy演唱的OST《云画的月光》：



▼Viu《云画的月光》朴宝剑：我打算尝试一次不应该的爱，经典名场面。



裕贞妹子的舞超美～



在大家心目中，与金裕贞「最有CP感」的男演员，究竟是《云画的月光》王世子朴宝剑，还是《与恶魔有约》的恶魔宋江呢～？？

PS：分享一下我选了宋江，而我姊选了朴宝剑，哈哈哈！！

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