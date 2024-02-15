金智媛令人期待的「反差感」！《我的出走日记》「社畜」廉美贞→《泪之女王》「财阀」洪海仁

觉得金智媛又要创造一个「人生角色」呢！

预计下月（3月）9日首播的tvN新剧《泪之女王》（Netflix同步），由《来自星星的你》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导。描述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。由金秀贤、金智媛、朴成焄、郭东延、李主傧等主演。







剧组公开金智媛剧照，她所饰演的洪海仁为「Queens百货」总裁，自出生起就富有的她是一位从来不向别人屈服的女王。她选择与龙头里超市的儿子白贤宇（金秀贤 饰）结婚，过著辉煌的生活，直到遇到意想不到的困难。





值得一提的是，金智媛於2022年主演JTBC电视剧《我的出走日记》所饰演的「廉美贞」，与此次饰演的「女王」洪海仁可谓「极与极」的对比。美贞是一位厌世社畜，休假期间还得帮忙家里的农事，一直活得小心翼翼的，直到遇到具先生（孙锡求 饰），人生有了转变。不少网友期待金智媛的「变身」，也期待她再创造一个「人生角色」。

▲预告影片‎：《泪之女王》悲情主角竟是金秀贤！入赘财阀家变受气包，哭诉金智媛背弃诺言：「不是说好不让我流泪吗！」

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