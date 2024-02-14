朝鲜版喜剧罗曼史《世子消失了》公开个人角色海报：EXO SUHO展王子气质

男团EXO成员SUHO领衔主演的朝鲜版浪漫喜剧《世子消失了》即将上线。

MBN方面於今日（14日）公开了新的周末迷你剧《世子消失了》的角色海报。 海报展示了SUHO、洪睿志和金旻奎的形象。王子李健（SUHO 饰）穿著杏黄色的韩服，微笑著面对镜头。 他只戴著发髻冠，展现了与众不同的王子身份。崔明允（洪睿志 饰）穿著绣有紫荆花下的韩服，造型十分淡雅。 都城大君（金旻奎 饰）则一身紫色服装，头戴帽子，展现出了充满魅力的眼神。



制作公司表示：「我们将展现年轻演员们充满活力和魅力的青春能量，希望大家能够期待这部充满紧张感的朝鲜版浪漫喜剧。 」

《世子消失了》是一部朝鲜版浪漫喜剧，讲述了王世子被即将成为世子嫔的女人绑架后而发生的一系列故事，在每个瞬间都要拼上性命的逃亡路上，青春男女之间迸发出了爱情火花。 该剧由执导过《最佳爱情》、《Kill Me Heal Me》的导演金真万掌镜，同时还邀请了《打包袱-盗取命运》的编剧金智秀、朴哲作家一同加入制作。

此外，《世子消失了》将於3月9日首播。

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