全球最大型的韩流文化及音乐节「KCON」将首次於香港举行

CJ ENM将於3月30日(周六)至31日(周日)，在香港亚洲国际博览馆 (Asia World-Expo) 举办全世界最大规模、以K-POP为基础的韩流文化庆典「KCON HONG KONG 2024」，并公布了今年的蓝图。

KCON主力推广韩流文化。观众除了欣赏K-POP表演外，更可以透过展览及活动，亲身体验韩国独特文化。2012年首次於美国举办，及后在日本、阿联酋阿布扎比、法国、墨西哥、澳洲、泰国、沙地阿拉伯等全球多个国家举行，总参与人数多达165万人。过去一年，KCON为了满足全球不同年龄层观众的需求，强化了展览中的互动型体验，更签订了媒体伙伴合作协议，进一步扩大影响力及创下了2023年度观众总入场人数的新纪录。

CJ ENM音乐业务部本部长沈俊范(音)表示：「KCON不仅一直带领K-POP艺人们进军全球市场，亦带动了中小型企业的海外发展，并已成为宣传和体验 K文化和 K生活方式的庆典活动。，KCON 将继续团结全球 K-POP 粉丝，发扬其传统及奠定其全球庆典的地位。

KCON计划在 2024 年扩大其 K-POP音乐节的规模，并加强制作，让艺人和歌迷进行更密切的互动。 KCON旨在加强其作为全球 K-POP 歌迷能够真正沉浸其中的音乐节的地位，为 K-POP 歌迷策划更多精彩内容和特别节目。

CJ ENM 公布 KCON 2024将於五个不同地点举行：

KCON HONG KONG 2024将於 3 月 30 日至 31 日举行；

KCON JAPAN 2024 将於 5 月 10 日至 12 日举行；

KCON LA 2024 将於 7 月 26 日至 28 日举行。

除了香港、日本和美国外，2024 年下半年计划於欧洲和沙地阿拉伯举行，这两个地区都是韩流粉丝的新兴市场，活动详情将於稍后公布。

香港是K-POP唱片销量排名第6的地区，更是韩国艺人表演的主要地点。 今年，KCON将首次在香港举行，作为一个中心枢纽，让来自亚洲更多地区的歌迷体验KCON。香港亚洲国际博览馆 (Asia World-Expo) 作为香港具代表性的会议及展览场地，是香港最大规模的演出场所，其中Asia World-Arena (1号展馆) 每晚最多可容纳1万名观众，2013年至2018年的MAMA AWARDS亦曾於此馆举行。

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