《杀人者的购物中心》第一季结局猜想！叔叔到底死没死、关键人物去向、第二季暗示？

Disney+剧集《杀人者的购物中心》昨日更新大结局，大家看完之后也是不是也有很多问号？小编整理了最多人讨论的点，欢迎一起留言分享看法！

*还没追完的朋友可以在这里退出哦！



叔叔没死？

第一集智安就对叔叔的遗体产生质疑，因为她不记得叔叔有「murder help」刺青。 从最后一集来看叔叔果然是诈死，有网友猜测那具尸体是网站提供的协助杀人道具，刺青其实是品牌logo！



既然网站提供清理现场服务，很可能也打通了医院和验尸官的人脉，算是提供诈死一条龙服务。 而叔叔短时间在洗手间里「变」出一具假尸体，不无可能是藉助洗衣机后方的通道，具体操作蛮期待在第二季看到~



贝尔去哪了？

有观众猜测贝尔会在前锋杀手们炮灰之后压轴登场，杀光敏慧、把信、大哥，快要干掉智安时随著智安大喊三声「郑进湾」，由叔叔闪亮登场干掉贝尔。 但编剧显然不按套路出牌，后半段贝尔压根没出现过。



唯一相关线索是叔叔回来时满脸伤痕虚弱不堪，令人猜测可能刚刚与贝尔激战。 当初贝尔用调虎离山两面夹击的战略杀死郑进湾父母，也许郑进湾也用了同一招：把贝尔身边人都调走，再独自跟贝尔单挑。



敏慧和把信突然消失？

敏慧为保护智安战斗到最后一刻，镜头给到她昏迷、手中枪掉落地面、把信看到后眼神一变的画面，似乎暗示敏慧阵亡。 但智安出来查看时没有找到这二人，清理小队赶来之后二人也没再出现，有人猜测把信是紧急带敏慧去医院来不及打招呼，即敏慧生死未定。



智安长大后变弱？

有观众认为智安小时候对危险感知非常敏锐，应对方式也十分机智，反而长大后面对攻击显得十分懦弱，没有展现出大杀四方的亮点。



但话说回来，智安成长过程还算是普通女生路径，只是会基本的用枪和防身术而已，并没有像敏慧一样往杀手方向培养;而且对购物中心一无所知，攻击事件又发生在短短24小时之内，要她在这么短时间内认清状况并做出决策，其实已经是20岁女生的极限。而且从最后的谈判来看，智安脑筋很好，搞不好比叔叔更会做生意哦！XD



叔侄之间的感情

叔侄重逢时双方都露出笑容，但这次战斗中智安也得知父母因叔叔而死的事实，不知接下来她该如何面对叔叔？《杀人者的购物中心》小说有第二部，真人版则尚未有拍摄第二季的消息，也许这些谜团都只能等第二季解开啦！



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