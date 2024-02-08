BLACKPINK Lisa宣布成立个人公司！新形象照酷劲十足

今日下午，BLACKPINK成员Lisa和经纪公司LLOUD同步更新SNS，表示将在这里开始新出发。

Lisa在IG上PO出带有LLOUD品牌LOGO的全新形象照，留言道：「隆重介绍 LLOUD，这是一个展示我在音乐和娱乐方面的愿景的平台。 与我一起踏上这段令人兴奋的旅程，共同突破新的界限。 」



LLOUD也公开Lisa的新形象照片，一身黑西装搭配黑色短发，中性风格酷劲十足。







Lisa所属女团BLACKPINK去年与YG娱乐合约到期，只续签了团体活动的合约，成员个人合约则各觅新东家。

之后Jennie成立个人品牌ODD ATELIER，Jisoo和亲哥一同成立新创娱乐公司Blissoo，各自展开SOLO活动。





如今Lisa也宣布成立个人公司，只剩Rosé还未有新动作。



此外，有消息称Lisa将参演AMC电视剧《阴尸路：戴瑞迪克森》（The Walking Dead： Daryl Dixon），起因是《阴尸路》官方IG和主角诺曼・李杜斯的IG都开始追踪Lisa，还有人拍到Lisa与诺曼・李杜斯在巴黎同场球观看赛。 该剧是《阴尸路》的衍生作品，第一季在2023年9月开播，有望今年见到第2季。



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