《财阀X刑警》安普贤超狂开直升机追嫌疑犯，还柯南上身吸引命案（EP.3-4）

由《军检察官多伯曼》安普贤和《财阀家的小儿子》朴智贤主演的刑侦剧《财阀X刑警》自第二集以来，收视稳定维持在6%，最新第三集开出6.6%收视率，第四集6.3%。

第三集，重案一组持续侦办模特儿郑伊娜之死，渐渐揭开了DN集团的争产内幕，能加快案件脚步都多亏陈利手（安普贤饰），包括他开著游艇巡视现场，正巧发现命案的游艇曾被擦撞，他甚至仗著同为财阀的身分，闯进嫌犯的游艇采证后装作喝醉逃过一劫……最惊心动魄的是，他开直升机载李蔷贤（朴智贤饰）擦撞嫌犯车子，而李蔷贤也不是盖的，从直升机一跃而下、开枪吓阻嫌犯继续逃亡。



陈利手靠自己独特的财阀经验，最终逮到真凶，但他同时也有著一般财阀或许没有的同理心，他让郑伊娜好好的下葬了，不用被当没人认领的尸体。李蔷贤问他为什么，他只答自己不是金汤匙，和郑伊娜一样都是母亲死亡前后才知道自己身世。

第四集，案件直接找上了陈利手，陈利手受邀卢伶才画家的画展，却撞见卢伶才死在画展上。陈利手马上封锁现场，兴奋的想著手调查案件，柯南上身似的喊：「犯人就在这之中――」最后当然是被李蔷贤推翻了，因为卢伶才在开展前就死了。陈利手和李蔷贤在此案件上再次展开竞争，慢慢抽丝剥茧，但真相要等下集揭晓了。除了案件之外，第四集还讲述了陈利手搬回幼时和妈妈相依为命住的家，正好就在李蔷贤家对面！李蔷贤还帮忙陈利手一次，保护他不被老鼠攻击。



下集，除了卢伶才案件真相会揭发外，还有一连串连续杀人案发生？



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