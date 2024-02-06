全昭旻退出《Running Man》3个月节目组还未找到新成员！辛睿恩获成员支持，李光洙突然被公开「召唤」

全昭旻已经离开《Running Man》3个月了，节目组仍未找到新成员加盟，持续以6人组进行录制。

去年11月全昭旻退出之后，节目一直维持著刘在锡、池锡辰、金钟国、HAHA、宋智孝和梁世灿6人体制。 全昭旻和梁世灿与2017年一同加盟《Running Man》，两人与元老成员们逐渐合拍，为节目带来了更多的欢乐，尤其是全昭旻更是一人多用，既可以和梁世灿上演loveline，还能和大哥池锡辰组成「最弱兄妹档」，又能和HAHA展现「国小生默契」，与金钟国、刘在锡在一起时则是「亲兄妹Line」，当她与另一位女成员宋智孝同框时就变成了「懵傻姐妹花」。



作为最具活力的成员之一，全昭旻的退出也让不少观众感到惋惜，然而时间过去了3个月，节目组仍未找到能够接替全昭旻的人。这几个月从演员辛睿恩、朱贤英，到歌手权恩妃等人都被网友们提议过可以替补加入《Running Man》。 辛睿恩在全昭旻退出后作客过节目，当时所有成员对她都展现出了极大的热情，直接表达了想让她作为新成员加入的心愿。



《Running Man》在2021年李光洙退出之后一直未另选新成员，本次全昭旻离开手节目组也官宣过「以6人体制进行」，原本不少观众推测也许节目组不会再找新成员了。 然而2月4日播出的《Running Man》中李光洙惊喜「登场」，刘在锡玩游戏途中想到了弟弟，表示「李光洙怎么没来」，接著又立马连线对方，问他「为什么不来录节目」，其他成员也附和道：「你来太晚了」、「你从什么时候开始不来的」等，听得李光洙反驳：「大家在说什么啊。 」



李光洙「下车」3年后，突然被成员们在节目中公开「召唤」，又掀起了网友们对他是否会重返节目的猜测。 到底是会引进新成员，还是让李光洙返回，一切都要看节目组的决定了。

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