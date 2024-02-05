太甜♥《和我老公结婚吧》先公开：朴敏英＆罗人友偷偷展开「社内恋爱」，因「我们」两字部长的笑容没停过 XD
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太甜♥《和我老公结婚吧》先公开：朴敏英＆罗人友偷偷展开「社内恋爱」，因「我们」两字部长的笑容没停过 XD

韩剧   2024年2月5日   星期一12:28   Yuan  

（封面图源：X@CJnDrama截图）

由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公结婚吧》将在今日迎来第11集，很期待这周的播出呢！

姜智媛（朴敏英 饰）以前世亲身经历的事情爲基础，为朴敏焕（李伊庚 饰）和郑秀敏（宋昰昀 饰）的性格制定作战计划并设下陷阱。在姜智媛事先安排好的情况下，最终朴敏焕选择和郑秀敏结婚。
（图源：tvN《和我老公结婚吧》剧照）

公开的第11集剧照中，姜智媛在两人的婚礼上展现充满自信的样子，与新娘郑秀敏形成戏剧性的对比，在郑秀敏身上也看不出新娘的华丽感，只有老土的礼服和不安的表情。姜智媛还对郑秀敏说：「恭喜你！捡走了我扔掉的垃圾！」还把朴敏焕买个她的包丢给郑秀敏。
（图源：tvN《和我老公结婚吧》剧照） （图源：tvN《和我老公结婚吧》剧照） （图源：tvN《和我老公结婚吧》剧照）

虽著姜智媛让两人结婚的目标达成，她的内心也发生变化，即使见到一直表示好感的初恋白恩浩（李起光 饰）也无法感受到心动，找到真正想要的人是谁的答案。第11集的先公开影片中，终於...看到她和刘志赫（罗人友 饰）发糖啦！他们偷偷谈起社内恋爱，刘志赫送姜智媛去上班，之后两人又在电梯相遇，在办公室里刘志赫传讯息给姜智媛：「下个周末你要做什么？」姜智媛回：「我们吗？去做你想做的事。」刘志赫看到「我们」后更是笑不停，原来屋哩部长是这么爱笑的人啊～ XD

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