《破墓》国宝影帝崔岷植大赞金高银片中巫师演技太惊人！「眼睛都变白了！感觉事态严重」

影帝级演员崔岷植与金高银、李到晛、柳海真共同演出的电影新作《破墓》，描述四人分别为风水师、女巫师、法师以及葬仪师共同来到偏僻的村庄，为破解「坟墓的召唤」而挖开了坟墓，却招致难以预测的后果。全片充满神秘巫俗色彩，崔岷植也为宣传而来到新闻台《News Room》。

《破墓》是崔岷植出道35年以来首度接演神秘民俗题材的电影作品，自曝原本不喜欢恐怖电影的他，选择接演《破墓》的原因，为的是这位导演张宰贤。张宰贤导演的前作品《黑祭司们》《娑婆诃》崔岷植都觉得非常好看，不过当导演邀请他出演时，也说明了是风水师的角色，崔岷植从剧本中读出了许多导演烦恼的痕迹，也读出了这资料是花了多少时间多少心力才调查到的。还笑说导演为此请他喝了几杯酒，让他这样甘心上钩了。



崔岷植也说自己被演员金高银的巫师演技给吓了一大跳，他表示真不是开玩笑的，金高银在演出女巫时直接露出了眼白部分，让崔岷植向柳海真说「感觉要出大事了，这可怎么办！」大赞金高银演技细腻又大胆。金高银本人也曾在先前访谈中提到在履行女巫的工作职责时不能看起来很笨拙，想好好诠释虽然年轻但很有能力的女巫。甚至金高银也很担心，自己在拍摄时若真的看见了鬼该怎么办？有了朴正民大力推荐，她更心无旁鹜出演本作。



《破墓》入选2024德国柏林影展，描述收取巨额款项而须将墓地移葬的风水师、礼仪师、女巫以及法师在进行此仪式时，将发生一连串难以解释的事件，释放出了古老的邪恶力量。台湾将於2月23日全台上映。



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