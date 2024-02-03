庆出道14年送礼给粉丝，CNBLUE时隔7年以亚洲巡回首次高雄开演唱会

韩国首席型男乐团 CNBLUE 时隔 7 年以团体开唱，即将於 4 月 6 日（六）在高雄流行音乐中心举办《2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG》演唱会，演唱会活动门票将於 2 月 9 日（五）中午 12 点在ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，演唱会票价为 NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880，另推出限量 VIP 套票 NT$6,580 （含价值NT$5,880 票券乙张、摇滚区优先入场资格、彩排福利券乙张、VIP 专属工作证套乙组），凡在 3 月 20 日前购票者，有机会使用一元加购亲笔签名海报、欢送福利等。2 月 6 日 23:59 之前免费注册成为希林希波会员，更享有前一天优先购票权利，BOICE 们请到希林国际脸书粉丝专页查看详情。

CNBLUE 2010 年在韩国正式出道，出道 15 天便获得音乐节目的一位，打破了当时韩国新人最快获得一位的纪录，出道仅 7 个月就举行了巡回演唱会，更是韩国乐坛史上第一组举办世界巡回演出的摇滚乐团。2020 年三位成员陆续退伍，除了团体活动外，也都分别进行 SOLO 活动，主唱郑容和推出个人专辑外也发行首张华语 EP，2023 年来台举办二次个人演唱会，贝斯手李正信和鼓手姜敏赫也举办见面会巡回，三人在戏剧上也有优秀演出。自 2017 年巡回演唱会后，直到 2023 年才从韩国首尔开启演唱会，这次 CNBLUE 时隔 7 年以CNBLUE 团体进行亚洲巡回且首次到高雄开演唱会，BOICE 们务必把握机会。

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【 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG 】

活动时间 ⎪ 2024 年 4 月 6 日（六）5PM（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点 ⎪ 高雄流行音乐中心

售票系统 ⎪ 全台 7-11 ibon 机台及 ibon 网站

​希林希波会员优先购时间 ⎪ 2 月 8 日（四）12PM - 5PM

​正式开卖时间 ⎪ 2 月 9 日（五）12PM

售票网站 ⎪ 网站建档中

票价 ​ ⎪ NT$5,880 摇滚站区 (依票面序号整队入场) / NT$5,880 看台区 /

NT$4,880 看台区 / NT$3,880 看台区 / NT$2,880 看台区

※ 限量 VIP 摇滚区套票 NT$6,580（含价值 NT$5,880 摇滚区票券乙张、优先

入场资格、彩排福利券乙张、VIP 专属挂绳工作证套组乙组）

※ 限量 VIP 看台区套票 NT$6,580（含价值 NT$5,880 2F 前排看台区票券乙

张、彩排福利券乙张、VIP 专属工作证套乙组）





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