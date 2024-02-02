金慧峻选择接下购物中心还是远走高飞！《杀人者的购物中心》叔叔李栋旭与贝尔的恩怨情仇揭密！（EP.5 – 6）

[有雷] 《杀人者的购物中心》除了令人几乎不想错过任何一秒钟的枪战，叔叔李栋旭过往的职业与经历也终於揭密。原来李栋旭的职业曾是佣兵，团队中的两人与李栋旭行事作风迥异而渐生嫌隙。侄女金慧峻发现叔叔早有准备，给她两条路选择，拿著足够的金钱离开以新身份生活，或是接手购物中心？

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智安（金慧峻饰）发现身边好友裴正民（朴智斌饰）竟是害死叔叔的人！裴正民因为骇客技术而被杀手公司吸收，能力经由认证后刻意来接近郑进湾（李栋旭饰），成为他农具网站的工读生，是为了来调查郑进湾电脑中的资料。他甚至假造了智安被杀手组织「巴比伦」绑架的求救录音，郑进湾反覆听了好多次，后来交代正民「一定要让对方放了智安」，之后竟自己在浴缸内以自己的弯刀插入颈部自杀身亡了……



智安看著叔叔死亡的最后画面，伤心欲绝，也集中精神在地下室内制伏了正民。叔叔早已为她准备了两条路，第一，有足够的生活费以及新的身分证，智安从秘密通道离开后可以重新开始新的生活。第二，继续以购物中心继承人的身份对抗这些杀手，与前来帮忙营救她的人并肩作战。智安选择了后者。



原来进湾曾经是佣兵，除了泰拳高手把信是他的同僚外，杀手李圣祖以及贝尔也是同队成员。但进湾发现贝尔生性凶残，除了目标以外还会滥杀无辜，在任务结束后还会因为要尽情的杀人而失联。进湾发现他连自己人都除掉，於是向上级要求自己不与他同时进行同一任务。没想到冤家路窄又一次被分配到一起执行任务，贝尔仍然把杀人当游戏。



大家正因任务结束要炸毁建筑物后撤离，此时进湾在最后巡看时，竟发现还有一位说著中文的平民女子，她就是第一时间来保护智安的敏慧。进湾打算偷偷营救她，却被又绕回现场的贝尔发现，两人彼此互看不顺眼开打，虽然最后进湾占了上风，但他却也没现场杀死贝尔，最终报告是贝尔逃生不及而被炸死。贝尔早已烙下狠话，今日留他一口气，进湾就得小心身边的家人朋友，贝尔一定会复仇。进湾也离职回归普通人生活。



时隔多年没有回家，进湾在回家路上就已感受到多只眼睛在盯著他，回到家中认识了小侄女智安，缘分从此展开。



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