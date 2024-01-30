Disney+《财阀X刑警》安普贤演活中二病公子哥　「大嫂」朴智贤这幕帅到变Hightlight

由Disney+独家跟播的《财阀X刑警》近期重磅上映。该剧找来2023年情场话题度最高的男星安普贤，与靠著《财阀家的小儿子》最美大嫂一角爆红的朴智贤主演。两人过去在《柔美的细胞小将》中曾是暧昧对象，如今终於正式有了爱情线。且这次安普贤又重回财大气粗的富二代，正直又中二的演技让作品首播收视最高就达到7.8%，相当惊人。

安普贤其实是搞笑担当？

不同於过去在《梨泰院Class》让人恨得牙痒痒的张根源，安普贤在《财阀X刑警》中饰演的陈利手反而让人会心一笑。对「警察游戏」是真心的他，绝对不做犯法的事情、看到朋友吸毒也激动制止、甚至还会帮忙抓真正的犯人！在剧中也有不少可爱又中二的桥段，像是因为脱袜子重心不稳差点跌倒，反而还怪罪警察「为什么不扶我！」又或者是死对头李蔷贤（朴智贤饰演）对他呛声「给你一句忠告」时，他听完只回了「不止一句啊？」都会让人不小心笑出来。不少网友都大赞安普贤的「傲娇少爷人设」发挥得恰到好处！



朴智贤力拼剧中第一帅

回顾朴智贤出道以来的作品，大多都是女人味风格偏多。不过这次在《财阀X刑警》她扛起「警察局重案组历史上第一位女组长」李蔷贤一角，俐落又干练的形象让她戏路再拓宽。朴智贤过去曾在发表会上提过，导演认为自己太瘦弱，因此她整整增重了7公斤。除了将一头长发剪掉之外，连肢体语言都MAN感十足，光首两集就有多场动作戏，第二集最后面对大批恶角时，更是直接向陈利手说「待在我后面！」御姐感满满的台词，让人直呼太帅了！



谁是真正的大BOSS？

首两集刚开播后，不少网友就开始当起柯南，揪出各个蛛丝马迹想要找到真正反派。截至目前，剧情几乎都是围绕在陈利手富豪家族的背景。他的父亲陈明哲（张铉诚饰演）一心想选首尔市长，对这个小儿子相当头痛，还脱口说出「他是不良品」、「一开始就不该让你进家门的」由此可推测父子俩关系会是推动剧情转折的导火线。另外陈利手的哥哥陈胜主（郭时阳饰演）尽管总对弟弟好言相劝，还常常帮忙收拾他闯下的祸。但动机却依然不明，网友点名这两人很有可能会是幕后大BOSS，引发讨论。





陈利手头痛的主因

第二集前往验尸时，李蔷贤留下陈利手离开现场。而陈利手看到遭到杀害的女模特儿尸体时，画面却切换到跟女模特儿一模一样的画、还有陈利手重复掉进浴缸、在海里求救的画面，彷佛被掐住喉咙般，他痛苦的倒在地上。直到李蔷贤走过来不断拍他脸颊叫醒他。这时他不仅没有说明原因，还刻意说「你上当了吧？」想要语带轻松的带过。究竟陈利手头痛的主因为何？他为何又对海有极大恐惧？只能等每周五六晚间22:30新集数播出才能知道了！



《财阀X刑警》好戏即将上演，千万不要错过Disney+独家跟播的精彩韩剧！

Disney+独家跟播《财阀X刑警》全剧共16集，更新时间每周五、六晚间10:30上架新1集！

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