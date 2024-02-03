【韩网热帖】NEWJEANS谐潾实时新闻报导照：完全是欧尼气质

2月1日下午，女团NewJeans出席了在首尔东大门DDP举行的「2024F/W首尔时装周」的开场shwo，成员谐潾（Haerin）以超长款硬朗风外套登场，展现了与以往娇柔气质不同的Cool Girl气场，也引得网友们热烈讨论，大赞「完全是欧尼气质了」。

韩国网友评论：

1. 姜谐潾，今天疯了

2. 今天的造型好像富江

3. 她的确是猫相

4. 不管什么造型谐潾都能够消化，真的太美了

5. 她年纪还小，到20代的时候不知道会有多美，令人感叹

6. 每次看到都会惊叹，连新闻照都这么美

7. 造型师是谁啊，一如既往的土

8. 猫相，是在夸人漂亮吧

9. 我个人认为在女团里颜值+氛围感+身材第一人就是她，出道时还不知道，现在越来越美了

10. 头发是假发吗？

11. 她每次照镜子该多有趣啊

12. 在我看来她就是四代团里的颜霸

13. 她真的长著一张女生会喜欢的脸

14. 求求了，不要再给NewJeans弄碎发浏海了，谐潾没了碎发刘海之后美爆了

15. 嗯，一般吧，我很喜欢谐潾，但是这次（的造型）没能撑起她的美貌

16. 她年纪太小了，不管怎么打扮都像个孩子，等成熟一点之后会更美

17. 这种脸怎么可能是自然美人，除非她是谐潾

18. 刘海像个窗帘，不能去掉刘海吗

19. 眼睛对人的颜值真的影响蛮大的，她的鼻子看起来有点小家子气，但是却和眼睛很搭，一下子变成了猫相

20. 她美的不像个人

原文：https://pann.nate.com/talk/371954370

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