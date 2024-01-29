《和我老公结婚吧》EP.9先公开＆剧照：两人终於抱在一起？罗人友帮朴敏英过生日～心动指数爆表♡

人气热播剧《和我老公结婚吧》即将在今晚（29日）播出第9集。

第8集尾声中，朴敏焕（李伊庚 饰）在华丽的住宅里，用点缀夜晚天空的无人机和戒指郑重地向姜智媛（朴敏英 饰）求婚。之前在姜智媛第一次人生中，朴敏焕用面包、连「Marry Me」都拼错，策划糟糕的求婚，让姜智媛非常失望。但是...这次求婚创造历代级的场面，让人无法相信是朴敏焕策划的。



公开的剧照是朴敏焕公开求婚后，营销1组成员聚在一起祝贺的样子。姜智媛脸上露出幸福的笑容、朴敏焕摆出架子、刘志赫（罗人友 饰）和往常一样看著姜智媛、郑秀敏（宋昰昀 饰演）则是表面上装作祝贺两人。正在经历第2次人生的姜智媛，最大目标就是让朴敏焕和郑秀敏结婚，但她听到朴敏焕求婚并没有慌张，她到底在计划什么呢？



先公开影片中，刘志赫带著姜智媛到游艇：「当我头脑复杂，质疑自己在做什么的时候，经常会来这里。反正大家都不知道明天会发生什么，但是我们是不知道的人里面最为互相了解的，所以不需要害怕，你现在已经进步很多了。」刘志赫对之前没有收过什么好礼物的姜智媛，在他的第二次人生中送上第一个生日礼物。在之前预告，姜智媛穿著超辣短裙，化著烟熏妆去见朴敏焕的父母，很期待他们的反应呢 XD





단 둘이 요트 위에서 짠

좋은 건 받지 못했던 지원에게

근사한 인생 2회차 첫 생일을 선물한 지혁



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