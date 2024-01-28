人气女团LE SSERAFIM来台参加《超级巨星红白艺能大赏》主持人伟晋失言出面道歉：绝对没有任何别的意思！

目前黄伟晋的FB&IG遭到出征关闭了留言功能，也有网友出面帮忙缓颊。

人气女团 LE SSERAFIM 在昨天参加了台视《2024超级巨星红白艺能大赏》的节目录制，站上台北小巨蛋带来精彩的表演，台湾粉丝也努力为偶像应援。但现场却传出了主持人失言的片段，引发了争议。



节目中成员们品尝台湾美食时，主持人黄伟晋说：「好想要插（吃）他们下面的（停顿）选的那颗」，现场其他主持人做出反应，提到「伟晋，听到罗。」伟晋立刻严肃，瞪大眼看向观众回应：「我没有那个意思...大家。」因为这件事许多 LE SSERAFIM 的粉丝涌入了黄伟晋的 FB&IG 批评，认为黄伟晋现场是在开黄腔、失言了。



黄伟晋则在深夜公开道歉文表示：「我绝对没有任何别的意思，我愿意跟听到那句话不舒服的观众说声对不起，我应该多注意词句之间的细节与使用，这是我不足的地方，非常抱歉。」、「绝对没有一丝想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我，绝对绝对没有那个意思，也谢谢大家的批评与指教，今后我一定会更加注意用词，再次表达最诚挚的歉意。」道歉文中也还原了当下的过程，仅仅是希望吃东西的过程不是安静的，所以就本能性的想做点回应。

黄伟晋的上一篇贴文留言区则未关闭，涌入许多网友or粉丝留下评论，也有分享现场的影片，内容有好有坏，大家可以自行点进去观看判断。

【完整道歉文】

收到了很多讯息和留言

谢谢大家的提醒和指点

对於今天舞台上发生的事

有些心里话想说

事情的经过是这样的

节目的桥段要让团员们一个一个享用美食

然后允真用竹签插起了一颗地瓜球要吃

於是我就本能性的想做点反应

让这个吃东西的过程不是安静的

然后说出了一句让大家误会的话

我心里想表达的是

「可以跟自己喜欢的偶像分享同一包美食是很开心的事」

我绝对没有任何别的意思

我愿意跟听到那句话不舒服的观众说声对不起

我应该多注意词句之间的细节与使用

这是我不足的地方

非常抱歉

真的很认真地准备了红白的主持

绝对没有一丝想要造成任何人的不舒服

希望大家可以相信我

绝对绝对没有那个意思

也谢谢大家的批评与指教

今后我一定会更加注意用词

再次表达最诚挚的歉意

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