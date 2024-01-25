《夜晚开的花》收视高开超越《恋人》！李荷妮搭档小11岁鲜肉心花怒放，李钟元获得导演赏识望他成功

「喜剧女王」李荷妮产后复出作、全新古装喜剧《夜晚开的花》首播收视超越前作《恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》首集成绩，有望接棒成为2024年第一部爆款韩剧！香港观众可透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴进度。

《夜晚开的花》早前提到寡妇赵汝花（李荷妮 饰）白天是个足不出户、温婉贤淑的名门儿媳，可是一到晚上，她便会化身黑夜英雄扶危济困。某天她前往营救邻居小花时，遇上禁卫营从事官朴秀浩（李钟元 饰），秀浩对於神秘的她下深刻印象，也在一次又一次的事件中，渐渐发现了她的真实身份⋯⋯



李荷妮产后密加操

结合了史剧、喜剧和动作元素，加上打著「喜剧女王」回归作的名号，《夜晚开的花》让观众格外受落！谈到时隔三年回归小萤幕，李荷妮透露：「关於这个决定，我没有考虑太久，当时我刚生完孩子，但很想接拍这部剧，因为剧本真的很有趣。实际上我在产后六个月就去了武术学校，花了5、6个月来学习，感觉我把一切都投入到《夜晚开的花》之中。」



至於李钟元被问到选择这部剧集的原因时则谦虚表示：「与其说是我做出选择，不如说是导演选择了我；收到剧本后，我觉得可以表现出我男子气概的一面，所以很感激他们选择了我。」



李钟元天生底子好

剧中赵汝花和朴秀浩逐步跨越界限走进爱情，李荷妮和李钟元相差十一岁的「姐弟恋」也是一大看点！李荷妮笑言自己和李钟元的默契非常好，更透露与小鲜肉合作的兴奋之情：「之前和其他男演员合作时，比如薛景求、金南佶和陈善奎，都有一种成熟的化学反应；但是我和钟元合作，则是令人耳目一新！」



以《来自星星的你》捧红金秀贤、安宰贤等人的张太侑导演也对李钟元赞不绝口：「选定李荷妮后，我很担心谁能演绎这部激动人心的爱情剧，加上荷妮身高1.72米，所以男演员的身高必须超过1.84米，而李钟元就拥有了完美的身高！而且他有一双充满戏剧性的眼睛、声音也很好，让人觉得舒服稳重，他甚至连动作戏都能应付，我觉得他真的很不错！」



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