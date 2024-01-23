《破墓》入选2024德国柏林影展 崔岷植、柳海真、金高银、李到晛自掘坟墓

年度惊悚巨献《破墓》不仅由青龙影帝崔岷植，携手《小女子》金高银、《黑暗荣耀》李到晛和《机密同盟2》柳海真恐怖共演，更正式入选2024德国柏林影展，日前公开的预告场面更掀起网友们高度讨论，上映前即备受媒体与观众们的期待。

本作由执导过卖作恐怖电影《黑祭司》、《娑婆诃》的导演张宰贤制作，导演提及制作本作的出发点并表示：「我小时候在乡下看过因为要盖高速公路，所以需要迁移坟墓的迁葬仪式。据我所知，那座坟墓已有一百多年的历史，人们亲自挖开坟墓，我到现在都还记得土的气味和颜色。」被问及《破墓》与前作《黑祭司》、《娑婆诃》有什么区别时，导演说：「这次的作品不是宗教电影，而是刻画我们生活的土地与人们的关系。」

本作故事叙述在经历一连串超自然事件后，居住在洛杉矶的一个富裕家庭请来年轻的女巫花林（金高银 饰），和法师奉吉（李到晛 饰）拯救家中的新生儿。当他们一抵达目的地，花林便感应到祖先的阴影笼罩著这个家庭。花林向一流的风水师尚德（崔岷植 饰）与葬仪师永根（柳海真 饰）寻求帮助，四人在某个偏僻的村庄发现了坟墓，在不知道后果的情况下，他们挖开坟墓，却意外释放了埋藏在地下的邪恶力量……。

在热播电视剧《小女子》、《柔美的细胞小将》、电影《HERO》里大放异彩的金高银在本作中饰演安抚冤魂的女巫「花林」，对於金高银的演技，崔岷植和柳海真不吝啬地称赞，崔岷植还开玩笑地表示：「我认为本作最精彩的场面就是『花林』跳大神的场面。金高银十分有热忱，我担心这样下去她会不会去兼职当女巫，她不能离开电影界啊！」金高银则开玩笑地回应：「我会努力过演员生活，若不行的话我会考虑的。」金高银补充：「跳大神本来就是件隆重的事，事前和导演、巫师老师们一起制定了动线，还进行了几天彩排。我经常跑到老师家学习神明上身时的肢体及舞蹈动作。」

另外，金高银还表示自己饰演的是极具专业性的角色，所以她先从职业特性开始掌握，在履行女巫的工作职责时不能看起来很笨拙，想好好诠释虽然年轻但很有能力的女巫。金高银透露了当初参演本作的契机，她说：「演员朴正民曾极力向我推荐本作，当时我还没收到剧本，但他怕我拒绝，便说服我说服了10几分钟。」值得一提的是，金高银在参演《破墓》前曾表示自己很担心若看到真的鬼魂，以后的生活该怎么办？她接著表示：「拍摄现场很有趣，包括我在内的所有前辈和导演都很喜欢搞笑。现场真的很开心，让我忘记了精神和身体上的疲惫。」

於去年8月中入伍，在戏中饰演与「花林」形影不离的法师「奉吉」的李到晛，则透过影片向观众及记者们打招呼，他说：「我饰演的是一位能力出众，且长相帅气的法师，请大家期待我和金高银的好默契，也能看到我在过去的作品中从未展现过的全新演技。」李到晛在本作中突破以往形象，展现身上刻满纹身以及读经文的样子，对此，张宰贤导演说：「因为电影《娑婆诃》而结缘的巫师其实是棒球选手出身，他为了保护自己便在全身刻上经文。因为这点，『奉吉』这个角色也就此诞生。」年度惊悚巨献《破墓》2月23日（周五）在台上映！

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