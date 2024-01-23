【韩网热帖】最近偶像圈里开始流行的周边商品趋势

就是把演唱会横幅回收再利用、变成周边商品！

例如2022年WINNER把演唱会《THE CIRCLE》会场外悬挂使用的大型横幅回收再造、制作成卡片式钱包。因为每一块布料的花纹都不一样，所以每一个包都是独一无二，亦可藉此珍藏与WINNER的宝贵回忆。



最近HYBE也推出类似商品，用防弹少年团、SEVENTEEN、TXT（TOMORROW X TOGETHER）、ENHYPHEN、LE SSERAFIM公演场地曾使用的横幅制作成钱包、卡包、邮差包等等。



其中邮差包通过KREAM平台抽签贩售，其他周边通过Weverse Shop贩售。

最近环境议题很多，希望回收再造周边的文化获得更多推广！

*小编补充：卡片式钱包售价35000韩元，手袋57000韩元，肩背包67000韩元，邮差包149000千韩元











韩国网友评论：

1. 哦真不错，希望流行起来

2. idea真棒

3. 用纸做的手幅也不舍得扔，有什么方法重新利用呢？

4. 用可分解布料做演唱会横幅就好啦，为何没人开发呢？或用经过7天就会消失的墨水，这样也方便回收再利用。 理科大大们要再加把劲哦

5. 万一抽中脸的部位怎么办？中间一颗大眼睛怎么办？

6. 已经有公告说不包含肖像部位啦

7. 真棒，超级限量版啊

8. TREASURE也出过类似的周边，我记得反应很好

9. 出发点是很好，但太贵了ᅲᅲᅲ

10. 用废弃横幅做周边比直接丢掉更污染环境ᅮkk洗涤+裁剪+制作+运输，我认为更污染环境

11. 即便不是偶像周边，回收再造商品也都很贵，因为要经过各种处理，价格令人望而却步

12. 完全是洗白啊kkk如果真是为环境著想，就不要做实体专辑、只卖小卡就好啊

13. 一开始觉得很好，看到价格后只觉得是要吸干粉丝的骨髓...

14. 破坏环境卖周边，再打著环保旗号多卖一轮周边

15. 只有两家做过，算什么趋势啦...

16. HYBE这样做只让我觉得他们又找到一个赚钱途径，不要赋予意义啦...

17. 偶像经纪公司讲什么环境不环境的，不过是以环境为藉口多开辟一条赚钱道路

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