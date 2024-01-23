【韓網熱帖】最近偶像圈裡開始流行的周邊商品趨勢

就是把演唱會橫幅回收再利用、變成周邊商品！

例如2022年WINNER把演唱會《THE CIRCLE》會場外懸掛使用的大型橫幅回收再造、製作成卡片式錢包。因為每一塊布料的花紋都不一樣，所以每一個包都是獨一無二，亦可藉此珍藏與WINNER的寶貴回憶。



最近HYBE也推出類似商品，用防彈少年團、SEVENTEEN、TXT（TOMORROW X TOGETHER）、ENHYPHEN、LE SSERAFIM公演場地曾使用的橫幅製作成錢包、卡包、郵差包等等。



其中郵差包通過KREAM平台抽籤販售，其他周邊通過Weverse Shop販售。

最近環境議題很多，希望回收再造周邊的文化獲得更多推廣！

*小編補充：卡片式錢包售價35000韓元，手袋57000韓元，肩背包67000韓元，郵差包149000千韓元











韓國網友評論：

1. 哦真不錯，希望流行起來

2. idea真棒

3. 用紙做的手幅也不捨得扔，有什麼方法重新利用呢？

4. 用可分解布料做演唱會橫幅就好啦，為何沒人開發呢？或用經過7天就會消失的墨水，這樣也方便回收再利用。 理科大大們要再加把勁哦

5. 萬一抽中臉的部位怎麼辦？中間一顆大眼睛怎麼辦？

6. 已經有公告說不包含肖像部位啦

7. 真棒，超級限量版啊

8. TREASURE也出過類似的周邊，我記得反應很好

9. 出發點是很好，但太貴了ᅲᅲᅲ

10. 用廢棄橫幅做周邊比直接丟掉更污染環境ᅮkk洗滌+裁剪+製作+運輸，我認為更污染環境

11. 即便不是偶像周邊，回收再造商品也都很貴，因為要經過各種處理，價格令人望而卻步

12. 完全是洗白啊kkk如果真是為環境著想，就不要做實體專輯、只賣小卡就好啊

13. 一開始覺得很好，看到價格後只覺得是要吸乾粉絲的骨髓...

14. 破壞環境賣周邊，再打著環保旗號多賣一輪周邊

15. 只有兩家做過，算什麼趨勢啦...

16. HYBE這樣做只讓我覺得他們又找到一個賺錢途徑，不要賦予意義啦...

17. 偶像經紀公司講什麼環境不環境的，不過是以環境為藉口多開闢一條賺錢道路

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