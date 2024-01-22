《和我老公结婚吧》EP.7剧照！罗人友向朴敏英公开胸口的秘密，彼此知道是「重生」的两人会如何发展？

人气热播剧《和我老公结婚吧》将在今日（22日）播出第7集，公开的新剧照也让人好奇今晚的剧情呢！

刘志赫（罗人友 饰）也是经历一次死亡后，过著「第二次人生」。刘志赫还知道姜智媛（朴敏英 饰）凄惨的遭遇，对有机会却没能抓住的过去感到痛心后悔，因为这样他一直待在姜智媛身边，并给予物质和精神上的帮助。



在第6集尾声中，两人通过 BTS 的歌曲，发现彼此的秘密，与知道事实之前相比，两人的关系会变成什么样呢？第7集的新剧照中，刘志赫向姜智媛展示蓝色爱心，刻在他胸前的蓝色爱心和过去姜智媛的父亲（郑石勇 饰）在零用钱上画的图案一样，让人预感到他们命运般的关系。看到身上带著只属於自己回忆和父亲之爱的特别标志，姜智媛会做出怎样的反应？



此外，还有 U&K Food 营销1组参加研讨会的照片，姜智媛在同事们中露出灿烂的笑容，因为企划案而遭殃的金景旭（金重熙 饰）科长不见了，和杨珠兰（孔敏贞 饰）代理也像以前一样亲近。按照姜智媛的作战计划，即将开始恋爱的朴敏焕（李伊庚 饰）和郑秀敏（宋昰昀 饰）的隐秘相遇也备受关注！



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