《和我老公結婚吧》EP.7劇照！羅人友向朴敏英公開胸口的秘密，彼此知道是「重生」的兩人會如何發展？
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《和我老公結婚吧》EP.7劇照！羅人友向朴敏英公開胸口的秘密，彼此知道是「重生」的兩人會如何發展？

韓劇   2024年1月22日   星期一15:02   Yuan  

（封面圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照）

人氣熱播劇《和我老公結婚吧》將在今日（22日）播出第7集，公開的新劇照也讓人好奇今晚的劇情呢！

劉志赫（羅人友 飾）也是經歷一次死亡後，過著「第二次人生」。劉志赫還知道姜智媛（朴敏英 飾）悽慘的遭遇，對有機會卻沒能抓住的過去感到痛心後悔，因為這樣他一直待在姜智媛身邊，並給予物質和精神上的幫助。
（圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照）

在第6集尾聲中，兩人通過 BTS 的歌曲，發現彼此的秘密，與知道事實之前相比，兩人的關係會變成什麼樣呢？第7集的新劇照中，劉志赫向姜智媛展示藍色愛心，刻在他胸前的藍色愛心和過去姜智媛的父親（鄭石勇 飾）在零用錢上畫的圖案一樣，讓人預感到他們命運般的關係。看到身上帶著只屬於自己回憶和父親之愛的特別標誌，姜智媛會做出怎樣的反應？
（圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照）

此外，還有 U&K Food 營銷1組參加研討會的照片，姜智媛在同事們中露出燦爛的笑容，因為企劃案而遭殃的金景旭（金重熙 飾）科長不見了，和楊珠蘭（孔敏貞 飾）代理也像以前一樣親近。按照姜智媛的作戰計劃，即將開始戀愛的朴敏煥（李伊庚 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）的隱祕相遇也備受關注！
（圖源：tvN《和我老公結婚吧》劇照）

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