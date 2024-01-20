圭贤问「清洁狂」Brian平时怎么接吻笑超开心，忘了吗？你Super Junior队友希澈也很妙

前阵子回归的圭贤与近期话题性十足的「清洁狂」Brian做客《惊人的星期六》，Brian光是「洁癖」就可以制造好几个话题，圭贤也贡献了一个：「那要怎么接吻？」

Brian不假思索的回答：「接吻，说实话……因为是酒醉状态，所以我也……」一句话笑翻全场，申东烨反问他：「干嘛要把私事告诉我们啊！」Brian听了突然害羞起来抱头窜逃，罪魁祸首的圭贤笑得更开心了。



「洁癖」搭上「接吻」话题，令人不禁想起：圭贤，你的队友希澈也很「神奇」！

圭贤的Super Junior队友希澈也是韩国演艺圈著名的洁癖者，他对「如何接吻」问题是那么回答的：「我以前20多岁的时候和女朋友在外面，两个人吃著什么要亲亲了，我说不行不行，然后去刷了牙。」金钟旼、李常敏与金俊昊听了都很冲击，认为「该亲亲就要亲亲」，希澈根本在破坏气氛。



后来有一次金俊昊在聊和金智珉接吻的故事，希澈突然一句「刷牙了吗？」金俊昊超问号：「管你刷不刷，爱情中不需要这些！」金智珉也问希澈：「难不成亲亲之前要说『我先去刷个牙吗』？」希澈：「我就是这样。」其他人再度傻眼，金钟旼更是担心希澈脱不了单了。



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