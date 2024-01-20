Disney+《杀人者的购物中心》李栋旭首集就领便当？金慧峻「暴风眼泪」果然是怪物新人

Disney+原创韩剧《杀人者的购物中心》近期上映，也是男神李栋旭突破自己的新力作！在剧中他一改过去干净暖男形象，化身成颓废感十足的大叔，更联手曾拍过《天坑》、《尸战朝鲜》的新生代女星金慧峻一同拍摄题材少见的叔侄剧。两人在剧中都有精彩对手戏，甚至连小童星都有动作场面，才刚播出就立刻吸引影迷高度讨论！

怪物新人金慧峻

年仅28岁就已经跟柳承龙、李英爱等超大咖演员合作过的金慧峻，一双会说故事的眼睛绝对是最大亮点。继《十匙一饭》、《天坑》、《具景伊》之后，他再度在《杀人者的购物中心》中扛起女主角「郑智安」大位的她，也在首集开播有精彩动作戏，动作流畅程度令人直呼太过瘾。而在面对相依为命十几年的叔叔郑进湾（李栋旭饰演）过世时，她从冷淡的肢体动作到后来在家中独自放声大哭的表情变化，更紧紧牵动影迷的心。



李栋旭超适合走颓废大叔风？

一改过去总是饰演干净又温暖的形象，李栋旭这次为了《杀人者的购物中心》变成一位颓废感十足的大叔，每次出现头发总是乱糟糟、脸上也有许多不明伤痕。而人设更是高冷又少话，在跟侄女郑智安的互动也像军事训练般冷血，但又在小细节有属於亲人间的泪点。这样的风格反而再度圈粉一票粉丝！有网友认为不管是精灵风的银发李栋旭，还是不修边幅的郑进湾，他都能完美消化。



超强童星安世彬

在首两集中，最大亮点肯定是这位小童星，饰演郑智安童年时期的安世彬。最经典一幕莫过於从小受到创伤的她迟迟无法说话，却在碰到危急时刻大声喊出郑进湾的名字，在看见叔叔后泪水爬满圆滚滚的脸蛋，相信萤幕前也有不少人一起流下眼泪。而她跟叔叔郑进湾一样都拥有敏锐的观察力，甚至还能跟反派斗智、徒手抓墙、跟叔叔竹杠被识破的小表情值得一再回看。安世彬今年虽然才10岁，但至今已经出演过超过15部作品，也被网友认为有机会成为「金裕贞第二」的小童星。



才刚播主角就领便当？

《杀人者的购物中心》剪辑使用了不少穿插跟倒叙的手法拍摄，但时间轴不仅不混乱，更能让影迷了解主角群的成长背景。在剧情一开始郑进湾就因不明原因「自杀」了，相当罕见的故事剧情让人更加好奇到底有没有反转？而郑智安目前看起来似乎也成为所有反派要绑架的「头号人质」，甚至还有悬赏奖金！到底她该怎么自救，而在叔叔过世后，出现在她身边的神秘红唇女子又是谁呢？



《杀人者的购物中心》剧情即将迈入高潮，千万不要错过Disney+的精彩好剧！

Disney+原创剧《杀人者的购物中心》全剧共8集，更新时间每周三下午4:00上架新2集！

●《杀人者的购物中心》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

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