《SNL Korea》来到第五季！找来《少年时代》完全没有偶包的任时完担任首位嘉宾演出～

名符其实的韩国最强喜剧情境秀《SNL Korea》又将迎来全新一季的内容。本次即将公开的第五季，公布了第一任HOST主秀就是《少年时代》中被霸凌的弱鸡少年任时完！他的演技再度受到观众们的肯定，这次出演情境秀将更令人期待。

《SNL Korea》节目擅长以超讽刺的内容以及搞笑情境剧呈现，模仿大家都熟悉的话题戏剧作品，每一季推出总会在OTT喜剧内容上名列前茅并引发话题讨论，最近也在2024年韩国第一品牌大奖中获得了OTT综艺节目部门奖项。也时常邀请许多演员例如申惠善、曹政奭、姜河那等作为主要HOST出演，带来不同於他们原本戏剧表现的反转魅力。



任时完总给人乖乖牌形象，在每一部作品中却能够完全没有包袱的进行尝试，近期也因为《少年时代》剧中的表现再度受到瞩目，剧中他演出一位长期受到霸凌的高中生，转学后误打误撞被误认而变成学生们的领袖，最后他为了让自己变强不再被打，更是努力锻炼身体，让坏学生都得到应有的惩罚，任时完一口俗气方言与超俗的打扮，让人再度看见他的全新面貌，大展搞笑功力。



任时完也表示能够受邀演出《SNL Korea》第五季的首位HOST让他感到相当荣幸，凭藉著《少年时代》中的张秉泰一角受到大家的喜爱，让他拥有了一个人生角色。他也预告将透过《SNL Korea》第五季节目展现出他在《少年时代》中的搞笑演技。 目前《SNL Korea》第五季公开时间未定。



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