【韩网热帖】最强昌珉的饮酒礼仪，你也会做吗？

这个饮酒礼仪就是：跟长者一起喝酒时，在对方给自己倒酒时伸出手在酒杯旁边。 并不是说饮酒时一定要这样做，只是因为没有特定的对应词汇，所以原po用了「饮酒礼仪」一词。

大家：

1. 会这样做

2. 不会这样做

3. 第一次听说

小编补充：《社内相亲》夏莉（金世正）跟会长吃饭时也都有这样做耶！





韩国网友评论：

1. 当然会啊

2. 朋友一起喝酒也会这样，如果有人自己倒酒会碰一下他的杯子、 说「自己倒酒会单身三年哦」kkk

3. 会，这是关心和照顾的表现

4. 我会说「不要一个人喝酒啦~」同时伸手

5. 即是不是和年长者喝酒也会做，但不强求别人对我这样做

6. 会，包括跟朋友喝酒也是

7. 会做，但如果对方说不需要就不做了

8. 身边大部份都这样做

9. 最开始的一杯会这样，之后就约好各喝各的

10. 我跟爸爸学的饮酒礼仪，他说要这样做

11. 我也是聚餐时跟前辈们学的，之后就下意识地做了kk跟朋友喝酒也是

12. 即便不是与长者对饮，也有很多人迷信「自己倒酒会倒楣」而这样做

13. 我不会，嫌麻烦

14. 不会，自己倒酒有什么问题？也不希望别人对我这样做

15. 我不，从大学开始就不做，没有原因

16. 这是什么？不常去酒局所以第一次见到，原来还有这种礼仪... 我以为在长者面前喝酒时把头转向一边就够了

17. 为什么要这样做？

18. 我不喝酒所以第一次见，别人突然把手伸过来不会尴尬吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3074609462

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