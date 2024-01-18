韩男团成员为逃兵役佯装智障，谎言被戳破，下场超惨！网友挖出真实身分

某男团队长为逃兵役装智障，最终被判缓刑。

据法律界相关人士在1月17日（韩国当地时间）透露：「32岁的安某因为违反兵役法已被判处1年监禁，缓期2年执行。 同时安某还被要求完成80小时的社区服务。 」

安某於2011年和2017年分别被判定为一级、二级现役徵召对象。 安某被指控作为歌手志向生，并出道成为男团成员，为了能够继续爱豆活动，於2020年5月获得智力障碍的诊断书，并将此诊断提交给军事人力管理局，试图以此逃避兵役。

据调查，安某从2019年10月开始在首尔的某医院接受了大约七个月的治疗，进行综合心理测试时，他故意夸大或填错答案，假装有心理问题和认知功能障碍。 其实安某并无任何精神问题，但他告诉医生「感觉要吃药才行」、「会突然毫无理由的心悸，呼吸困难，很不安」等。 最终基於医学评估，安某被医院出具了一份诊断证明，表明他有「轻度智力障碍」，并被归类为适合作为四级社会服务要员徵召入伍。

韩媒报导时虽未提及安某的本名，但网友们根据媒体报导的2018年出道、姓氏以及32岁等线索还是挖出了安某就是男团LAM（Like A Moive）的队长安道模（DOMO），1992年出生，2018年时出道，是LAM的主唱兼队长，还是团队出道曲的编舞者。 LAM虽然在本土不怎么出名，但在日本和国外小有名气。



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