车子是百宝箱吗！《死期将至》金智勋随身携带健身工具与吉他…节目中大展对唱歌的热爱～

《死期将至》中饰演大恶人的金智勋近期勤跑宣传，出现在许多YT频道节目中，日前他来到申东烨频道中大谈自己在工作场合遇到前任时该如何应对？让大家又再度对他竖起大拇指说「哥就是专业」。

演员金智勋日前作客申东烨YT节目，穿上了皮衣外套，金智勋再度展现休闲的帅气，一登场也提到，这还是第一次与申东烨首次在这样比较简单的场合中相聚，吃点东西喝喝小酒。申东烨提到他所知道的金智勋不太会喝酒，金智勋也表示，虽然喜欢喝酒聚会，但身体受不了所以也就不喝太多。申东烨端出的虾饺让金智勋相当喜爱，一口接一口地吃。



金智勋勤於健身的成果也是有目共睹的，申东烨提到自己运动总是无法持久，金智勋突然教练魂上身，说要现场教大家运动，甚至直接到车上拿出健身工具来！金智勋忙著架设调整健身工具，申东烨却还继续大口吃肉喝汤，金智勋为了示范健身动作，脱下了外套，整理了一下头发还兼补妆，还脱掉了靴子想要更贴近自己平时运动的打扮，让申东烨赶紧说「现在节目都只拍上半身」引发大笑。



光是要用双手的力量撑起身体离开地面，并维持水平，金智勋坦言这个动作就让他练习了一年才能持续撑起3秒钟，现场的申东烨尝试后也体验到难度相当高。接下来主持人看到他在网路上公开的练唱影片，还请他现场表演，这时金智勋又离席说要到车上拿吉他！除了弹奏外他还现场大秀歌喉，虽然不是天生就很会唱歌，金智勋也希望透过课程跟自己的努力，展现自己热爱唱歌的一面，自己长期挑战歌唱领域已经22年，他也希望今年能有些成果，与大家共勉之。



被问到如果在工作场合遇到前任女友，会怎么反应？金智勋超认真回答说，不管是曾交往或是暧昧对象，与其尴尬面对或是想避开对方，不如大方见面为对方应援。对於自己所演出过的反派角色中，金智勋指名《死期将至》中的朴泰宇为最坏恶人，因为身为财团继承人的朴泰宇拥有了所有东西，却追求著杀人瞬间得到的喜悦，这一点是金智勋认为最恶之处。10年前的金智勋也没想过自己现在会因为演出反派而受到大家的喜爱，也是他克服了自己的既定形象勇於挑战的成果。





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