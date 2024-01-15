等了2年～终於要以歌手回归！IU将在24日发行新曲〈Love wins〉，预告一公开立刻引发热烈讨论！
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等了2年～终於要以歌手回归！IU将在24日发行新曲〈Love wins〉，预告一公开立刻引发热烈讨论！

KPOP   2024年1月15日   星期一14:54   Yuan  

（封面图源：IG@dlwlrma、EDAM娱乐）

EDAM娱乐15日凌晨，在官方SNS上写道「IU Pre-Release Single 'Love wins'」并公开17秒的动态海报。

公开的动态海报中，以强烈的红色爲背景，IU 凝视著某处后似乎很震惊，凄婉而朦胧的眼神和眼泪，一下子就吸引大家的视线。最后...IU 的眼睛进一步扩大，出现「LOVE WINS、2024.01.24」的字。

消息一公开，在国内和海外引发热烈讨论，网友：「终於要出歌了呜呜呜」、「因爲高兴，正在回看第N次」、「这是什么风格？好期待啊」、「来了！终於来了」、「疯了～起鸡皮疙瘩了」、「心跳加速！24日快来」、「爱会赢的」、「想快点听到～知恩啊呜呜呜」等等。

这是 IU 继2021年12月29日发行《碎片集》之后，时隔2年1个月再次发行新曲，因此更加令人高兴。而 IU 每次发表的歌曲都横扫各大音源网站，受到男女老少的喜爱，所以她这次会展现什么样的风格，已经备受关注。
IU（图源：TVDaily）

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