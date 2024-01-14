《京城怪物》韩韶禧期待朴叙俊演颓废反派，自曝为出道放弃法国留学！网：「因是她才有可能」

「出差十五夜」YT账号昨日更新朴叙俊和韩韶禧做客的节目，除了《京城怪物》外也聊到两位演员的生活趣事，韩韶禧透露当年差点去法国留学，结果出现意外才转行拍戏！

朴叙俊和韩韶禧都是AB血型、MBTI都是INTP、平时都是宅家族，但也因为性格都比较慢热，《京城怪物》拍到后半段才逐渐熟悉起来。 韩韶禧自认喜欢观察和分析，认为朴叙俊如果演反派很可能开启演艺生涯第二章！



韩韶禧多次建议朴叙俊挖掘颓废的另一面气质，用韩国歌手DPR IAN自导自演的影片《SKINS》举例，认为如果由表现力更强的演员上阵一定会更有感染力。 朴叙俊笑著解释一直演好好先生是因为只接到这一类角色，看来也没有拒绝这一提议耶！



感兴趣的朋友可以看看这支影片，尝试代入朴叙俊的版本XD



朴叙俊都是出道较晚的类型，韩韶禧25岁才步入演艺圈，之前差点跑去法国留学。 当时韩韶禧考上法国的大学，但需要6千万韩元才能办签证，她算了一笔账：在啤酒屋兼职每天工作12小时、一个月才有180万韩元，但当服装模特2小时就有300万，给某饼干品牌拍一次广告更进账2千万！



韩韶禧打算攒到6千万就去留学，不料经纪公司老板看到广告后极力劝说她当演员，韩韶禧这才转换人生赛道。



当时韩韶禧拍的就是这系列广告，电视上、电影院里、建筑外墙上都有投放，很多人第一次见到韩韶禧都是通过这广告，至今仍记得那份美貌带来的震撼：



韩网友纷纷留言：「第一次当模特就有300万，因为是韩韶禧才有可能」「这颜值和气质不当艺人太可惜」「就算去了法国也会被星探挖到」「随便发一发sns也会成为话题，是韩国人就不可能错过这份美貌」「给SHINee拍MV也超美」「新人都给2千万的话，真的是另一个世界啊」「公司老板干得漂亮」「感谢你出道当演员」。



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