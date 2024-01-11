开播4集依旧扑朔迷离！《我的Happy End》张娜拉这样还能不崩溃太强大了～孙浩俊到底认不认错！（EP.3 – 4）

[有雷] 《我的Happy End》张娜拉不仅被不明人士威胁长达7年，还开始发现自己根本生活在谎言中，身边没有一人能相信，包含自己的父亲跟老公。剧情前两集让观众不断猜测，究竟是张娜拉患有精神疾病自己脑补，还是身边的人真的正在欺瞒？她决定靠自己，揭开自己丈夫渣男的另一面。

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成功女企业家徐才媛（张娜拉饰）发现身边的人都在隐瞒自己，尤其是目睹了丈夫顺永（孙浩俊饰）带著女儿外出找小三，小三更是自己高中至大学时期的闺密昀昣（苏怡贤饰），让她气得直发抖。但事后她也询问女儿那天跟爸爸到哪里去了？女儿却说「去见爸爸的朋友，但并没有见到面。」才媛索性在家中偷偷放了一个小摄影机，用手机随时监看女儿与丈夫的状态。



在保险业务员的提醒下，才媛也对於母亲的死充满疑虑，回到老家找父亲聊起，父亲也有些委屈，提起当时母亲沉迷赌博等往事，精神不继才多次误食农药，也透过女婿告知才了解可领取保险金。才媛似乎解开了一个结而离开，但此时父亲将母亲的照片刻意摔落地面，表情也变得充满怨恨，感觉内情不单纯。



在公司内被才媛认为是攻击她的歹徒，得力助手设计师席欧也想证明自己的清白，怀疑公司内另有真凶，席欧目击了才媛闺密昀昣的男友，长得跟才媛的老公一模一样，昀昣却说「这是他的双胞胎哥哥」。才媛从老家返回的途中，却因煞车突然失灵而发生车祸，幸好席欧及时赶到。而席欧所怀疑的对象却突然被发现从自家屋顶坠楼，生命垂危。席欧发现他手机中密切联系的对象就是才媛的老公。



才媛请保险员协助调查老公的双胞胎哥哥许治永，想不到却得到了许治永一年前已经过世的消息。才媛看著手机传来的影像，老公正开心的与女儿玩耍中，下一秒顺永却出现在她办公室！令她惊慌不已直奔回家，女儿正在熟睡中，才媛正责怪著他为何留女儿一人在家，顺永则说自己是接到才媛的简讯才去找她……



才媛也求助自己的医师友人，有没有可能是吃药过度产生幻觉？於是她停止服用，但太多事件袭来令她精神难以集中。她发现影片是事先录好的，并非Live影像，到底谁在装神弄鬼？闺密昀昣的父亲是相当欣赏才媛的教授，大家同桌吃饭，才媛刻意叫上了自己的老公顺永，既然顺永的双胞胎哥哥已离世，那表示昀昣交往的对象就是顺永无误！这个渣男会正面承认吗？



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