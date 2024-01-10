宋江与金裕贞前世纠葛揭晓！《与恶魔有约》宋江从人类变成恶魔的原因～金裕贞父母是否也签了恶魔合约～（EP.11 – 12）

[有雷] 《与恶魔有约》虽然主打俊男美女净化视觉，不过可能因多方因素而让收视率直直跌落3％。宋江在恢复了恶魔能力之后，却发现自己拥有的情感变得更像人类，并且找回了自己在人类时期的记忆，原来当时他爱慕的女子就是金裕贞，但相恋的两人在前世却迎来悲惨的结局…

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恢复了恶魔能力的九元（宋江饰）似乎开始得意了起来，重新搜寻契约对象，没想到找到了一对老夫妻，面对失智妻子即将走到生命尽头，老翁只求能与神智清醒的她对话，这情景让九元流下眼泪，突然感受到自己似乎不再是冷血恶魔。九元脑中也不断浮现自己还是人类时的记忆。



与都到曦（金裕贞饰）对立的卢硕民态度变得异常软化，表哥硕训（李相二饰）得知后前往试探，在卢硕民家中发现了一本书名为「恶魔」，应该就是九元家中所遗失的书本。而卢硕民认为儿子卢岛庆能力不足，做什么事情都无法成功，让到曦又逃过一劫，於是要求他儿子去自首并一肩扛下所有罪行。卢岛庆拥有精神疾病，自首后不久便传出身亡的消息。



九元记忆中自己是个地方上知名的富家少爷漓善（宋江饰），常常翘课，在河边偶然遇见了练习剑舞的女子月心（金裕贞饰），得知该女子真实身份是外地来的伎生，仍不顾身份差异而爱慕著她。两人日久生情，也共同学习当时新传入的天主教，漓善家中得知后自然不允许这段恋情，离开前，漓善送给月心一条十字架项炼当作信物。



当时的环境让所有人称天主教派是乱源，并指证将天主教带入的就是外来的伎生月心，打算进行处决，漓善赶来时发现月心已经奄奄一息，於是他杀红了眼大开杀戒，血洗现场后也自杀了，极度的愤怒心让他被神指定而成为第恶魔。两人相爱的记忆竟是以殉情收尾，让九元感到震惊又混乱，他不敢告诉到曦，也担心著这样的命运之轮会再度重演。



回到了到曦父母的车祸现场，这是到曦11岁生日的当天，恶魔九元竟出现在车祸现场，手上还拿著一份合约，是否到曦的父母为了让她顺利出生而与恶魔签订了合约，10年期满两人便付出了代价？周女士在现场目睹了一切景象，显得相当惊慌，她与这场车祸有何关联？



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