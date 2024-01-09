Disney+ 最新复仇韩剧《篡位》将於2月独家上线

《篡位》，剧情讲述一位韩国大企业老板的私生子与他充满野心的儿时玩伴联手合作，将不惜一切代价在社会食物链顶端夺得一席之地。

《篡位》로얄로더 故事主角为除了英俊外表与个人魅力外一无所有的强仁夏，虽出身在贫困的单亲家庭，但是非常渴求成功，当他发现自己的父亲竟是知名企业强五集团的董事长后，仁夏决定不惜一切代价，为自己创造一番事业以摆脱贫困的生活。

然而，进入新家庭的仁夏受到其於家庭成员的排挤，他开始与足智多谋的朋友韩太悟联手，预谋要接管公司并占据金字塔顶端的位置！在两人顺利获得了成功并持续稳步上升时，他们却遇见了这一位同样雄心勃勃、且有著相似坎坷过往的女人，威胁即将永久的破坏他们的计划。

《篡位》由李宰旭（曾出演《还魂》、《偶然发现的一天》）饰演强仁夏天资聪颖的儿时好友韩太悟；李浚荣（曾出演《假面女郎》、《D.P逃兵追缉令》）饰演强五集团会长的私生子强仁夏；洪秀邾（曾出演《爱在大都会》、《Be;twin》）则饰演一位有著坎坷过往但仍对未来充满渴望的罗慧元。《篡位》由编剧崔元（曾执笔《绑匪冏很大》）执笔，以及导演闵莲泓（曾执导《Missing：他们存在过》、《Insider知情人》）执导。《篡位》将於今年2月在Disney+ 独家上线。

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