宋智孝搞笑提问：「有躺著做的深蹲吗～」金钟国2024年首场直播影片公开！

演员宋智孝临时被金钟国Call去2024年的第一场直播，素颜的她自曝最近身体微恙，整整两周只能躺著无法进食，所以瘦了非常多。

金钟国透过YT频道公开了名为《2024年第一场Live…》的影片，影片中的金钟国在2024年的第一天借用HAHA的工作室，透过直播向粉丝们问候，开场当然先祝福大家新年快乐，他还表示因为录音室在弘大位置，所以稍微联系了一下好朋友，对方也很欣然接受前来，还特别说明「听说是喝了酒后过来的」，原来这位嘉宾就是宋智孝。



宋智孝穿著一身纯白，戴著黑色渔夫帽素颜登场，一到场还向所有观众们行大礼，差点都跪在地上了，金钟国也大赞宋智孝总是这么讲义气。金钟国跟宋智孝说，新的一年应该要少喝点酒多运动，增加身体的肌肉量，并且看到宋智孝的样子觉得她瘦了很多，宋智孝也自曝最近身体微恙。



宋智孝解释自己并非刻意减重，而是因为之前生病了，休息了2星期左右，一直躺著，还说自己似乎已经习惯了躺著，谈话中直接拒绝金钟国的运动提议。没想到健身狂魔金钟国仍然没放过她，还说「健身房里面也有很多运动躺著也可以做啊！」还推荐可以一边看电视一边进行深蹲，堪称是在家中可进行的最佳运动。不过宋智孝更胜一筹，竟然问金钟国「那有没有可以躺著做的深蹲呢？」让金钟国啼笑皆非。



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