Disney+ 最新復仇韓劇《篡位》將於2月獨家上線

《篡位》，劇情講述一位韓國大企業老闆的私生子與他充滿野心的兒時玩伴聯手合作，將不惜一切代價在社會食物鏈頂端奪得一席之地。

《篡位》로얄로더 故事主角為除了英俊外表與個人魅力外一無所有的強仁夏，雖出身在貧困的單親家庭，但是非常渴求成功，當他發現自己的父親竟是知名企業強五集團的董事長後，仁夏決定不惜一切代價，為自己創造一番事業以擺脫貧困的生活。

然而，進入新家庭的仁夏受到其於家庭成員的排擠，他開始與足智多謀的朋友韓太悟聯手，預謀要接管公司並佔據金字塔頂端的位置！在兩人順利獲得了成功並持續穩步上升時，他們卻遇見了這一位同樣雄心勃勃、且有著相似坎坷過往的女人，威脅即將永久的破壞他們的計劃。

《篡位》由李宰旭（曾出演《還魂》、《偶然發現的一天》）飾演強仁夏天資聰穎的兒時好友韓太悟；李濬榮（曾出演《假面女郎》、《D.P逃兵追緝令》）飾演強五集團會長的私生子強仁夏；洪秀邾（曾出演《愛在大都會》、《Be;twin》）則飾演一位有著坎坷過往但仍對未來充滿渴望的羅慧元。《篡位》由編劇崔元（曾執筆《綁匪冏很大》）執筆，以及導演閔蓮泓（曾執導《Missing：他們存在過》、《Insider知情人》）執導。《篡位》將於今年2月在Disney+ 獨家上線。

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