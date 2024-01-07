迫不及待想听到！2024年最值得期待的歌手就是IU＆G-Dragon吧

随著2024年的来临，许多歌手正为他们的回归做准备，其中就包括了IU和G-Dragon。

IU上一次发专辑还要追溯到2021年12月，当时推出了EP《碎片集》，这两年她一直忙於演员事业，出演了电影《婴儿转运站》、《Dream》，还拍摄了电视剧《您辛苦了》，事业重心一直都在影视剧中。

IU的每一首歌都受到歌迷们的喜爱，例如《Good Day》、《You＆I》、《Palette》、《Lilac》和《Blueming》，每次发布新曲都能横扫各大音源网站，展现了强大的实力。



日前，IU通过YouTube频道亲自宣布了回归准备工作，透露：「我一直录音到天亮。还需要录制主打歌和另一首重要的歌曲。」她还提到，与她以往的三个字母歌名不同，这次的歌名将不是三个字母。而防弹少年团成员V在入伍之前就和IU拍摄了MV，据说两人当时在拍摄现场差点逃走，并且MV的氛围前所未有，引发粉丝关注。



已经洗刷掉毒品嫌疑的G-Dragon也暗示了他将回归歌坛的重磅消息。之前因涉嫌吸毒被起诉的GD自愿前往警察局进行了简易检测和精密检测，结果均为阴性，证明了自己的清白。 在摆脱指控后，他与Galaxy Corporation签署专属合约并宣布了他的新开始，同时成立扫毒基金会，「在基金会，我们站在那些因世界上的偏见和不公正而遭受苦难和伤害的人们一边，寻求创建一个人人平等、公平尊重、共同生活的社会」。



前几天，GD也解散了为他辩护的律师团队，这一场战争GD大获全胜，保住了名誉的同时也狠狠打脸警方，完全验证了他在个人IG上所发的「事必归正」！



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