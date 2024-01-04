这组合很可以～丁海寅＆庭沼玟搭挡浪漫爱情剧《妈妈朋友的儿子》，是《海岸村恰恰恰》编导新作！

tvN新剧《妈妈朋友的儿子》讲述一个试图重启错误人生的女人裴石榴，和她生活的黑历史「妈妈朋友的儿子」崔胜孝之间发生的浪漫喜剧故事。

此前，确定由丁海寅担任男主角，他饰演「裴石榴」妈妈朋友的儿子，名为「崔胜孝」的人物。他是现任建筑工作室代表，是韩国建筑界最受关注的年轻建筑师。不仅才华洋溢、外貌出众，连性格也完美的人物，这样的他人生只有一个黑历史，那就是裴石榴。



而女主角人选也确定～就是庭沼玟啦！她饰演的「裴石榴」是个从小到大成绩优秀，只要参加考试就总是获得第一名的人物。作爲被称爲「神的职场」全球大企业项目经理，乘胜前进的她，有一天突然出了故障，离开公司并过著无业游民的生活。

庭沼玟表示：「能够遇到让人感到温暖有共鸣的作品，感到非常荣幸。平时很喜欢看编剧的作品，所以更加期待。作爲和导演合作的第二部作品（第一部是《从天而降的一亿颗星》），将以信任爲基础，以愉快的面貌和大家见面。」



除了男女主角外，值得信赖的制作组重逢也备受期待。《妈妈朋友的儿子》是由创下高收视率和大受观众们喜爱的《海岸村恰恰恰》的柳济元导演以及申夏恩编剧二度携手合作的作品。愉快又温暖，贴近现实的罗曼史，又会给人带来怎样的共鸣？2024年又有一部令人期待的作品了！



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